İstanbul'da kaç kişi TOKİ'ye başvurdu?

Tarihi Sosyal Konut Projesi için başvurular hız kesmeden devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 250 bin konut projesi için 81 ilde de başvurular sürüyor. Vatandaşlar başvuru sürecinde birçok detay hakkında araştırma yaparken, kaç kişinin TOKİ'ye başvuru yaptığını da sorguluyor.

TOKİ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısının 3.5 milyona yaklaştığını söyledi.

Milletimizin İlk Evim İlk İş Yerim projemize inancı tam.



Projemize başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı.



Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250.



Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız. REKLAM September 19, 2022

TOKİ BAŞVURUSUNDA DAİRE SEÇİLİYOR MU?

Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)