Özgün İstanbulda kaç kişi TOKİye başvurdu?
ÖZGÜN HABERLER

İstanbul'da kaç kişi TOKİ'ye başvurdu?

İstanbul'da TOKİ başvuruları devam ediyor. Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip İstanbul'da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projelerinden biri olan TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne yoğun ilgi gösterdi. TOKİ sosyal konut projesi bünyesinde İstanbul'da Tuzla, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek. Peki, 20 Eylül tarihi itibariyle İstanbul'da kaç kişi TOKİ'ye başvurdu? İşte güncel olarak TOKİ'ye başvuru yapan vatandaşların sayısı...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ başvuru sayısı: İstanbulda kaç kişi TOKİ başvurusu yaptı?
toki başvuru sayısı

Tarihi Sosyal Konut Projesi için başvurular hız kesmeden devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 250 bin konut projesi için 81 ilde de başvurular sürüyor. Vatandaşlar başvuru sürecinde birçok detay hakkında araştırma yaparken, kaç kişinin TOKİ'ye başvuru yaptığını da sorguluyor.

TOKİ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısının 3.5 milyona yaklaştığını söyledi.


TOKİ BAŞVURUSUNDA DAİRE SEÇİLİYOR MU?

Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

TOKİ kura çekilişi ne zaman çekilecek?
ÖZGÜN
TOKİ kura çekilişi ne zaman çekilecek?
Siyah duman gökyüzünü kapladı

Siyah duman gökyüzünü kapladı

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın.
Kraliçe evlenmek için bakın ne yapmış?

Kraliçe evlenmek için bakın ne yapmış?

​Duyanları hayrete düşürecek 10 tuhaf gerçek.
Ukrayna referanduma gidiyor

Ukrayna referanduma gidiyor

​Rusya'ya katılmak için harekete geçtiler.

​AK Partili vekilden dikkat çeken iddia

İstanbul'da Balıkesir çıkarması

İstanbul'da Balıkesir çıkarması

​İstanbul, Balıkesir Tanıtım Günleri'ne akın etti.

​Araştırma yayımlandı

​Bu tarihe dikkat

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.