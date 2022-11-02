TOKİ kura çekimi son dakika haberleri: 2 Kasım sosyal konut kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi kazananlar yedekler belli oldu mu son durum ne?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için 14 Eylül'de başlayan başvurular 31 Ekim’de sona erdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

TOKİ sosyal konutlara ne kadar kaç kişi başvurdu?

Projeye milletin güvendiğini ve inandığını belirten Kurum, "1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan." bilgisini verdi.

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Kurum, başvuru süreci devam ederken ilk temellerin geçen hafta atıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız.” açıklamasını yaptı.

TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 31 Ekim 2022'den sonraki hafta kura çekimlerinin olacağını açıkladı. Kura çekiminin kasımın ilk haftasında yapılması bekleniyor.

TOKİ 250 bin sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de “Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." dedi.

TOKİ konutlarına ne kadar emekli başvuru yaptı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası olarak hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvuru yapanlar arasında 505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli vatandaş da yer aldı.

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TOKİ konut başvurusu en çok hangi ilden yapıldı?

Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 1 milyon 519 bin 300, İzmir'den 240 bin 358, Ankara'dan 232 bin 857, Bursa'dan 188 bin 748, Gaziantep'ten 166 bin 200 ve Konya'dan 160 bin 905 kişi başvuruda bulundu.

Kategorilere göre ise projeye en çok ilgi gençlerden geldi. 2 milyon 30 bin 277 genç, ev sahibi olmak için başvuru yaptı.

505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli, 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, 1390 Kıbrıs ve Kore gazisinin başvurduğu projeye, 2 milyon 334 bin 982 kategori dışında başvuru oldu.

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📢 ‘’İlk Evim’’ Projesinin Başvuruları Tamamlandı.



✅ Toplam 5 Milyon 135 Bin 324 Geçerli Başvuru Yapıldı.



Projemize;



➡️İstanbul’dan 1 Milyon 519 Bin 300

➡️Ankara’dan 232.857

➡️İzmir’den 240.358

➡️Konya’dan 160.905

➡️Gaziantep’ten 166.200 vatandaşımız başvuruda bulundu. pic.twitter.com/ZTV7ompLIJ — TOKİ (@Toki_Kurumsal) November 1, 2022

Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor.



Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız.



Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz. — Murat KURUM (@murat_kurum) November 1, 2022

İlk Evim İlk İş Yerim tırımız 81 ili geziyor, bilgilendiriyor. 🚛 pic.twitter.com/bXCJgwREAy REKLAM October 31, 2022

TOKİ kura çekilişi nasıl yapılacak?

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. TOKİ Başkanı kura çekim tarihini duyurdu... TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.• Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

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