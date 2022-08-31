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MKE Ankaragücü Tolga Ciğerci'yi renklerine bağladı! Tolga Ciğerci biyografisi

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen Tolga Ciğerci'nin yeni takımı açıklandı. MKE Ankaragücü Tolga Ciğerci’yi renklerine bağladı. Başakşehir kariyeri öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe’de oynayan Tolga Ciğerci kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Tolga Ciğerci kariyeri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tolga Ciğerci kimdir, nereli, kaç yaşında? Tolga Ciğerci kariyeri
Tolga Ciğerci kimdir, nereli kaç yaşında?

Başakşehir forması Tolga Ciğerci, MKE Ankaragücü kadrosuna dahil oldu. MKE Ankaragücü kısa süre önce Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Ömer Erdoğan'la sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli oyuncu, daha önce milli takıma girmeyi başarmış ve 3 kez forma giymeye hak kazanmıştı. Peki Tolga Ciğerci kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar.

Tolga Ciğerci kariyeri
Tolga Ciğerci kariyeri

Tolga Ciğerci kimdir?

Tolga Ciğerci, 23 Mart 1992; Nordenham, Almanya'da doğdu. Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcu. Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nde oynamaktadır.

Tolga Ciğerci, futbola doğduğu şehir Nordenham'ın takımlarından SV Phiesewarden'de başladı. 1998-2000 arası bu takımın altyapısında forma giydikten sonra Arminia Vöhrum altyapısına geçti ve 5 sene burada forma giydi. 2005'te ise VfL Wolfsburg'nu altyapısında forma giymeye başladı. 2008-09 sezonunda Wolfsburg U-17'de forma giymeye başladı. Ciğerci, 2010-11 sezonuna VfL Wolfsburg II takımıyla başladı. Regionalliga Nord'da mücadele eden takım ile ilk maçını 20 Ağustos 2010'da BFC Türkiyemspor 1978 karşısında oynadı. 9 maçta forma giyen Ciğerci, bir de gol kaydetti. Sonraki sezon da 11 maçta bu takımın formasını giydi.

Altyapılardaki iyi performansının ardından Ciğerci, teknik adam Steve McClaren tarafından A takıma yükseltildi. 3 Ocak 2012'de Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a 1,5 yıllığına, satın alma opsiyonu ile birlikte kiralandı. 2013-14 sezonu başında sakatlanan Alexander Baumjohann'ın yerine Hertha Berlin tarafından kiralandı. 8 Ağustos 2016 tarihinde Tolga, Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

Transferinden 5 gün sonra Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçına ilk 11'de Selçuk İnan'ın partneri olarak başladı ve penaltılara giden 120 dakikanın tamamında forma giydi. Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Ciğerci, 31 Ağustos 2018 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Ciğerci, 1 Şubat 2020 tarihinde İstanbul Başakşehir'e transfer olmuştur.

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