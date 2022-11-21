Tolga Güleryüz tiyatro turnesine giderken trafik kazasında hayatı kaybetti
Oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de aralarında bulunduğu tiyatrocuları taşıyan minibüs Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. Kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Peki, Tolga Güleryüz kimdir, nereli, hangi oyunlarda yer almıştı? İşte, o detaylar.
Baş Belası isimli oyun için turneye çıkan Tolga Güleryüz'ün bulunduğu minibüs Amasya dolaylarında kaza yaptı. Kazada can verenler arasında Tolga Güleryüz de yer aldı.
Tolga Güleryüz kimdir?
5 Ocak İzmir doğumlu Tolga Güleryüz, pek çok oyunda yönetmenlik ve ışık/dekor tasarım görevini yürütmüştür. "Baş Belası" adlı tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz aynı zamanda yapımcıdır.