Özgün Tolga Güleryüz tiyatro turnesine giderken trafik kazasında hayatı kaybetti
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Tolga Güleryüz tiyatro turnesine giderken trafik kazasında hayatı kaybetti

Oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de aralarında bulunduğu tiyatrocuları taşıyan minibüs Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. Kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Peki, Tolga Güleryüz kimdir, nereli, hangi oyunlarda yer almıştı? İşte, o detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tolga Güleryüz kimdir, nereli, hangi oyunlarda yer aldı? Tolga Güleryüz nasıl nerede öldü?
Tolga Güleryüz kimdir?

Baş Belası isimli oyun için turneye çıkan Tolga Güleryüz'ün bulunduğu minibüs Amasya dolaylarında kaza yaptı. Kazada can verenler arasında Tolga Güleryüz de yer aldı.

Tolga Güleryüz kimdir?

5 Ocak İzmir doğumlu Tolga Güleryüz, pek çok oyunda yönetmenlik ve ışık/dekor tasarım görevini yürütmüştür. "Baş Belası" adlı tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz aynı zamanda yapımcıdır.

Tolga Güleryüz
Tolga Güleryüz

Aşk Listesi / Işık Tasarımı / Dekor Tasarım

Baş Belası / Işık Tasarımı

SUİT - Düğün Dündü Bugün Bugün

Eski Zaman Hikayesi / Yönetmen

Kırkından Sonra / Yapımcı

Ters Köşe / Yapımcı

Aşk Terapisi / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen

Zoraki Damat / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen

Amasya'daki feci kazaya karışan tiyatrocuların kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:59
Amasya'daki feci kazaya karışan tiyatrocuların kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Amasya'da 3 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kazaya karışan minibüsteki tiyatrocuların, kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. “Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kazada yaralanan tiyatro oyuncularının Çorum'da yola çıkmadan önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
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