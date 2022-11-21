Tolga Güleryüz tiyatro turnesine giderken trafik kazasında hayatı kaybetti

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Enner Valencia Hollanda maçında oynayacak mı? Teknik direktör Alfaro açıkladı

Katar 2022 Dünya Kupası başladı. Turnuvanın ilk maçında Ekvador, ev sahibi Katar'ı Enner Valencia'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısında sakatlanan Valencia, ikinci yarı oyundan çıktı. Oynadığı futbolla büyük alkış toplayan Enner Valencia'nın hem sakatlık durumu hem de Hollanda maçında oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu. Fenerbahçeli futbolcunun sakatlık durumu hakkında Ekvador Teknik Direktörü Gustavo Alfaro açıklamalarda bulundu. Peki Enner Valencia'nın sakatlık durumu nasıl? Ne zaman sahalara dönecek? Valencia Hollanda maçında oynayacak mı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.