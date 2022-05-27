Maske zorunluluğunda son durum nedir: Toplu taşımada kalktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son durama göre vaka sayılarında düşüş yaşandı. Daha önce duyurulan açık havada maske zorunluluğunun kalkması akıllara hastane ve toplu taşımada ne zaman çıkacağını getirdi. İşte, konuyla ilgili bilgiler.

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Toplu taşımada maske zorunluluğunun kalkıp kalkmadığını ilişkin detaylar yakından takip ediliyor. Sağlık kurumları ve toplu taşıma haricinde açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla alakalı son dakika açıklamasında bulundu.

123 BİN TEST YAPILDI

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 123 bin 536 testte 922 vaka tespit edildi. 3 kişi hayatını kaybederken, 1105 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,18, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,48 olarak belirlendi.

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Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 837 bin 603, 2'nci dozda 53 milyon 59 bin 422 ve 3'üncü dozda 27 milyon 789 bin 403 olmak üzere 147 milyon 687 bin 693 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

TOPLU TAŞIMADA MASKE ŞARTI KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı binin altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı 3 gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil, serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

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Covid-19 vakalarının 2 kez üst üste binin altında gerçekleşmesiyle birlikte gözler son vaka sayısına çevrildi. Koronavirüs vaka sayılarının binin altında olması durumunda toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırılacak.

Otobüs, metro, marmaray, metrobüs maske takma zorunluluğu bitip bitmediğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.