Trabzonspor Kasımpaşa maç özeti ve golleri

Trabzonspor Kasımpaşa maç özeti haberimizde. Spor Toto Süper Lig'de 7. haftada Trabzonspor Kasımpaşa karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 galip geldi.

Bordo-mavili takım, ligde ilk 7 hafta sonunda 14 gol kaydederken, bu gollerin 12'sini iç sahada atma başarısı gösterdi. İç sahada 4 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, maçlarını 3 gol ortalamasıyla oynadı.

İç sahada yaptığı maçlarda ligin ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1, dördüncü haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, altıncı haftada Göztepe'ye 2-1 yenildi, yedinci haftada da Kasımpaşa karşısında sahadan 4-2 galip ayrılarak evindeki her mücadelede gol kaydetti.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Sosa’nın sağ taraftan kullandığı korner atışına penaltı noktasına yakın yerden Rodallega’nın kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

23. dakikada Eduok’un ceza sahası dışında sert şutu kaleci Onur’dan döndü. Trezeguet’nin tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Pereira çizgi üzerinde kornere çıkardı.

24. dakikada Rodallega’nın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunu kaleci Ramazan iki hamlede kontrol etti.

25. dakikada Sosa serbest vuruşunda ceza sahası içinde Toure’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti..

29. dakikada Trezeguet’nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Diange’nin kafa vuruşu kaleci Onur’dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

30. dakikada Eduok’un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’un sağından ağlarla buluştu. 0-1

37. dakikada Diange’nin derinlemesine pasında kaleci Onur ile karşı karşıya kalan Trezeguet topu filelere gönderdi. 0-2

43. dakikada Pereira’nın sağ taraftan ortasında kale sahası içinde Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’ın sağından ağlara gitti. 1-2

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Rodallega’nın ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruşunda top savunma oyuncularının arasından filelere gitti. 2-2

71. dakikada ceza sahası yayına yakın yerden Rodallega’nın kullandığı serbest vuruş kaleci Ramazan’ın sağındaki direğe çarparak oyun alanına döndü.

72. dakikada Pereira’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Rodallega’nın röveşatasında seken top ağlarla buluştu. 3-2

74. dakikada Kucka’nın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Burak Yılmaz’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’ın sağından filelere gitti. 4-2

90. dakikada gelişen Trabzonspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Onazi topa vurmakta geç kalınca meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa’yı konuk etti. İlk yarıyı 2-1 yenik kapatan bordo-mavili ekip, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ İZLE

Sahasındaki puanlarla tutundu

Trabzonspor, puanlarının tamamına yakınını iç sahada topladı.

İç sahadaki 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, ligde 10 puanının 9'unu evinde elde etme başarısı gösterdi.

27 sezonun en skorer başlangıcı

Trabzonspor, iç sahada son 27 sezonun en skorer başlangıcını yaptı.

En son 1991-1992'de evindeki ilk 4 maçta 13 gol kaydeden bordo-mavililer, bu sezon attığı 12 golle 27 sezon içerisindeki en golcü dönemini geçirdi.

Rodallega ve Burak Yılmaz en golcüler

Trabzonspor'da forvetler de iç sahada coşarken, 12 golün 8'i santrforlardan geldi.

Bordo-mavililerde 5 golle en skorer isim olan Hugo Rodallega, iç sahada da 4 golle en çok fileleri havalandıran futbolcu oldu. Burak Yılmaz, ligdeki 3 golünü Medical Park'ta kaydederek bu futbolcuyu takip etti. Caleb Ekuban da iç sahada 1 gol kaydetti.

Santrfor oyuncularının haricinde Anthony Nwakaeme (2), Ogenyi Onazi ve Olcay Şahan da iç sahada diğer golleri atan oyuncular oldu.

Dış sahadaki iki gol ise Rodallega ve Filip Novak'tan geldi.