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Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın maçları ve hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig’de 7. hafta heyecanı başlıyor. Ligin 7. haftasında futbolseverler nefes kesecek maçlara konuk olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu haftanın maçlarını yönetecek hakemleri de açıkladı. Peki, Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler? İşte detaylar.

11:23 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler?

Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler?

‘Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler?’ sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. TFF, Trendyol 1. Lig'de 7. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi. Haftanın maçlarına, hakemlerine puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRENDYOL 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAKEMLER KİMLER?

Yarın:

20.00 Ümraniyespor - Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen

30 Eylül Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova

16.00 Bitexen Giresunspor-Altay: Burak Olcar

19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK: Mehmet Türkmen

1 Ekim Pazar:

13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK: Ömer Faruk Turtay

13.30 Erzurumspor FK-Boluspor: Ozan Ergün

16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Göztepe-Adanaspor: Ömer Tolga Güldibi

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU




#Trendyol 1. Lig
#TFF
#merkez hakem kurulu
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