Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler?
‘Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler?’ sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. TFF, Trendyol 1. Lig'de 7. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi. Haftanın maçlarına, hakemlerine puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
TRENDYOL 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAKEMLER KİMLER?
20.00 Ümraniyespor - Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen
13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova
16.00 Bitexen Giresunspor-Altay: Burak Olcar
19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK: Mehmet Türkmen
13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK: Ömer Faruk Turtay
13.30 Erzurumspor FK-Boluspor: Ozan Ergün
16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın
19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Göztepe-Adanaspor: Ömer Tolga Güldibi