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TÜİK 2024 ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

"Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 Şubat ayı enflasyon oranlarına gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklama, gelecek ayın başında bekleniyor. Bu açıklama, ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek. Peki enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

15:45 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

"Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" 2024 yılının ikinci ayına ait enflasyon rakamları bir süre sonra kamuoyuna duyurulacak. Özellikle memur ve emekli maaşları gibi birçok alanda etkili olan Şubat enflasyon oranları, ekonomi takipçileri tarafından yakından izleniyor.

ŞUBAT ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. TÜİK enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelen günlerde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor.

Şubat ayı enflasyon rakamları 4 Mart 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

2024 OCAK ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 6,7 artarken yıllık bazda yüzde 64,86 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 6,7, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,14 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,2 olarak gerçekleşti.

#Enflasyon
#​TÜİK
#şubat ayı enflasyon
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