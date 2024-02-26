TÜİK 2024 ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

"Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" 2024 yılının ikinci ayına ait enflasyon rakamları bir süre sonra kamuoyuna duyurulacak. Özellikle memur ve emekli maaşları gibi birçok alanda etkili olan Şubat enflasyon oranları, ekonomi takipçileri tarafından yakından izleniyor.