Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu istifa mı etti?

Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu istifa mı etti?

15:0730/09/2025, Salı
Tuncer Başoğlu istifa mı etti? Hayrabolu Belediyesi hangi partide?

Tekirdağ'da Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre, Tuncer Başoğlu oyların yüzde 51,2'sini alarak belediye başkanı seçilmişti. Peki Tuncer Başoğlu hangi partiye geçecek?

Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Antalya'nın merkez ilçelerinden Aksu'da Belediye Başkanı İsa Yıldırım da Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıklamıştı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Kadir Albayrak Kültür Merkezi'nde, CHP 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi'nde konuşma yaptı.

Tuncer Başoğlu hangi partiye geçecek?

Bağımsız olarak siyasi hayatına devam edeceğini ifade eden Tuncer Başoğlu, "Bu burada bitmeyecek, Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. CHP'ye de başarılar diliyorum." dedi.

Antalya'nın merkez ilçelerinden Aksu'da Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıkladı.

Son yerel seçimde CHP'den Aksu Belediye Başkanı seçilen İsa Yıldırım, partisinden istifa etti. 2004- 2009 yılları arasında AK Parti'den Pınarlı Belde Belediye Başkanlığı yapan, 2009-2014 yıllarında MHP'den Aksu'nun ilk ilçe Belediye Başkanı seçilen Yıldırım, geçen yılki yerel seçimde CHP'den aday oldu ve bir dönem boşluğun ardından yeniden Aksu Belediye Başkanı oldu. Evli ve 2 çocuk babası İsa Yıldırım, bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"Bu başarı hem CHP’lilerin hem de ülkücülerin ortak emeğinin eseridir" diyen Yıldırım, seçimden sonra parti içinde yaşanan sorunların kendisini istifa noktasına getirdiğini belirtti.


