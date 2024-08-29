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TÜRGEV 2024 yurt başvuruları başladı mı?

TÜRGEV, yeni öğretim dönemi için TÜRGEV yurt başvurusu sürecini başlattı. TÜRGEV yurt başvurusu nasıl yapılır diye merak eden öğrenciler, vakfın resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilir ve başvuru işlemlerini kolayca tamamlayabilirler. TÜRGEV yurtları, öğrencilerin güvenli ve konforlu bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için çeşitli imkanlar sunmaktadır. Başvuruların nasıl yapılacağı ve TÜRGEV yurt ücretleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, TÜRGEV'in web sitesini ziyaret edebilirler. Peki TÜRGEV yurt ücretleri ne kadar, yurtlar nerede var?

18:00 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:10 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
TÜRGEV yurt başvurusu
TÜRGEV yurt başvurusu

TÜRGEV yurt başvurusu için süreci başlatmak isteyen öğrenciler, TÜRGEV yurtlarının bulunduğu şehirler ve adreslerini merak ediyor. TÜRGEV yurtları, Türkiye genelinde birçok ilde yer almakta olup, öğrencilere konforlu ve güvenli bir barınma imkanı sunmaktadır. TÜRGEV yurtları nerede sorusuna yanıt arayanlar için, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde ve birçok üniversite kampüsüne yakın konumlarda yurt seçenekleri bulunmaktadır. Ayrıca, TÜRGEV yurt ücreti ne kadar sorusu da öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmektedir. TÜRGEV yurt ücreti, yurdun bulunduğu şehir, sunduğu imkanlar ve oda tipi gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilir.

TÜRGEV 2024 yurt başvuruları başladı mı?

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), yeni öğretim dönemi için web sitesi üzerinden yurt başvuruları almayı sürdürüyor. TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, 28 yıldır öğrencilerin yurt ihtiyaçlarına karşılık veren kurumda, yeni öğretim dönemi için kayıtlar sürüyor.

TÜRGEV yurtları nerede var?

Şu ana kadar 80 bin 871 öğrenciye yurt hizmeti veren ve 40 bin 435 mezunu olan vakfın, İstanbul'da 15, Ankara'da 2, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Konya ve Sakarya'da birer öğrenci yurdu bulunuyor.

Yurtlarında pek çok hizmeti öğrencilere sunan vakıf, hijyenik, güvenli ve ev konforunu aratmayacak yaşam alanları, ferah ders çalışma mekanları, temel kaynakların bulunduğu kütüphane ve konferans salonları, sosyalleşme olanağı tanıyan lobi, kafeterya ve bahçe gibi mekanlarıyla kullanıcılarını öğrenci odaklı yaşam alanlarına kavuşturuyor.

TÜRGEV, yurt hizmeti vermenin yanı sıra öğrencileri sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel açıdan da geliştirmeyi ilke edinirken, öğrencilere ilgi alanları doğrultusunda pek çok eğitimi, atölyeyi, sanat ve spor dalını da sunuyor.

TÜRGEV yurt ücretleri ne kadar, nasıl öğrenebilirim?

TÜRGEV yurt ücretleri için; bilgi@turgev.org e-posta adresimize yazarak bilgi talep edebilir veya www.turgev.org web adresimizden bilgi almak istediğiniz yurt bilgilerine erişerek doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

TÜRGEV yurt mülakat sonucum ne zaman açıklanacak?

Kayıt görüşmesi yaptığınız ilgili yurdun idari personeli tarafından bilgi verilecektir.

TÜRGEV yurda kayıt evrakları nelerdir?

5 adet fotoğraf, 2 adet kimlik fotokopisi, Sağlık raporu, İkametgâh, Vukuatlı nüfus kayıt örneği, Sabıka Kaydı (Yükseköğretim için)

TÜRGEV yurtlar ne zaman açılıyor?

TÜRGEV yurtları, 16 Eylül -16 Haziran tarihleri arasında resmi hizmet vermektedir. Lise ve üniversite açılış tarihlerine göre değerlendirme yapılarak öğrencilerimize ilan edilmektedir.


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TÜRGEV 2024 yurt başvuruları başladı mı?