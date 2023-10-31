Son dönemde yaşanan gelişmeler ve olaylar sonucunda, tüketicilerin ürünlerin menşei ve üretim yerleri konusunda daha bilinçli ve meraklı hale gelmesiyle beraber, yerli temizlik ürünleri markalarına yoğun ilgi söz konusu. Türkiye'de yaygın olarak kullanılan Türk markası temizlik ürünleri şunlardır:

Evyap

Naturalive

Duru

Bingo

Peros

Ersağ

Viking

Flaminfo

Mio

Hes

Paksoy

Eti Matik

Türk markası deterjanlar

Bingo: Hayat Holding çatısı altında 1987 yılında kurulan Hayat Kimya şirketine ait olan bir deterjan markasıdır. Ürün çeşitliliği oldukça fazla olan Bingo, bulaşık deterjanı da üretmektedir.

Borlin: 2005 yılında kurulan Bozoklar Makine Kimya A.Ş. tarafından üretilen marka, 2019 yılında ortaya çıkmıştır. Borline adı altında daha öncesinde oto şampuanı ve oto kimyasalları üreten şirket 2019 yılı itibariyle evsel grup alanında da ürünler yapmaya başlamıştır.

ABC: 1972 yılında Başer Kimya çatısı altında yurt içine ve dünya pazarına kimyasal ham maddeler üretme isteğiyle yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuştur. İlk deterjan hammaddesi üretimini 1974 yılında gerçekleştiren şirket 1970’li yılların sonunda krem deterjan, 1985 yılında ise toz çamaşır deterjanı üretmeye başlamıştır.

Boron: Bor madeni konusunda lider olan ülkemizde Eti Maden tarafından üretilmektedir. Bor madeninin leke çıkarıcı özelliği bilimsel testlerce onaylanmış ve tüm dünya tarafından kabul edilmiştir.

Ersağ: 2009 yılında yüzde yüz yerli üretim olarak Bekir Sarı tarafından Denizli ilimizde faaliyete başlamıştır. Ersağ markasının amacı, üretilen ürünlerde zararlı maddeleri kullanmadan daha sağlıklı bir toplum olma yolunda adımlar atmaktır. Kullanıcılarında çevre bilinci uyandırmayı amaçlayan marka toz deterjan üretimi yapmaktadır.

Peros: 2005 yılında Adana ilimizde kurulan Beyaz Kağıt fabrikasının ürettiği Peros hem deterjan hem de yumuşatıcıları ile öne çıkan bir markadır. Yumuşatıcı ürünleri arasında klasik yumuşatıcılar ve konsantre yumuşatıcılar bulunmaktadır.

Kalyon: Türkiye'nin en büyük deterjan firmalarından biridir. Çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri üretmektedir.

Türk malı gıda, yiyecek markaları

Torku

Afia Gıda

Şölen

Eriş Gıda

Ülker

Kristal

Vip Kahve

Cafe Crown

Sek

Pehlivan Helva

Burcu Salça

Selva

Aytaç

Kevser

Tariş

Zade

Oruçoğlu

Onsa

Eti

Pınar

Sütaş

Kaanlar

Türk Malı İçecekler listesi

Uludağ

Kristal

Hamidiye Su

Kayışdağı Su

Aytaç su

Niğde Gazozu

Beypazarı Maden Suyu

Kızılay

Doğanay

Nazo

Aroma

Meyöz

Hünkar Gazoz