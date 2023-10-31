Türk malı ürünlerin tam listesi
Son dönemde yaşanan gelişmeler ve olaylar sonucunda, tüketicilerin ürünlerin menşei ve üretim yerleri konusunda daha bilinçli ve meraklı hale gelmesiyle beraber, yerli temizlik ürünleri markalarına yoğun ilgi söz konusu. Türkiye'de yaygın olarak kullanılan Türk markası temizlik ürünleri şunlardır:
Evyap
Naturalive
Duru
Bingo
Peros
Ersağ
Viking
Flaminfo
Mio
Hes
Paksoy
Eti Matik
Türk markası deterjanlar
Bingo: Hayat Holding çatısı altında 1987 yılında kurulan Hayat Kimya şirketine ait olan bir deterjan markasıdır. Ürün çeşitliliği oldukça fazla olan Bingo, bulaşık deterjanı da üretmektedir.
Borlin: 2005 yılında kurulan Bozoklar Makine Kimya A.Ş. tarafından üretilen marka, 2019 yılında ortaya çıkmıştır. Borline adı altında daha öncesinde oto şampuanı ve oto kimyasalları üreten şirket 2019 yılı itibariyle evsel grup alanında da ürünler yapmaya başlamıştır.
ABC: 1972 yılında Başer Kimya çatısı altında yurt içine ve dünya pazarına kimyasal ham maddeler üretme isteğiyle yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuştur. İlk deterjan hammaddesi üretimini 1974 yılında gerçekleştiren şirket 1970’li yılların sonunda krem deterjan, 1985 yılında ise toz çamaşır deterjanı üretmeye başlamıştır.
Boron: Bor madeni konusunda lider olan ülkemizde Eti Maden tarafından üretilmektedir. Bor madeninin leke çıkarıcı özelliği bilimsel testlerce onaylanmış ve tüm dünya tarafından kabul edilmiştir.
Ersağ: 2009 yılında yüzde yüz yerli üretim olarak Bekir Sarı tarafından Denizli ilimizde faaliyete başlamıştır. Ersağ markasının amacı, üretilen ürünlerde zararlı maddeleri kullanmadan daha sağlıklı bir toplum olma yolunda adımlar atmaktır. Kullanıcılarında çevre bilinci uyandırmayı amaçlayan marka toz deterjan üretimi yapmaktadır.
Peros: 2005 yılında Adana ilimizde kurulan Beyaz Kağıt fabrikasının ürettiği Peros hem deterjan hem de yumuşatıcıları ile öne çıkan bir markadır. Yumuşatıcı ürünleri arasında klasik yumuşatıcılar ve konsantre yumuşatıcılar bulunmaktadır.
Kalyon: Türkiye'nin en büyük deterjan firmalarından biridir. Çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri üretmektedir.
Türk malı gıda, yiyecek markaları
Torku
Afia Gıda
Şölen
Eriş Gıda
Ülker
Kristal
Vip Kahve
Cafe Crown
Sek
Pehlivan Helva
Burcu Salça
Selva
Aytaç
Kevser
Tariş
Zade
Oruçoğlu
Onsa
Eti
Pınar
Sütaş
Kaanlar
Türk Malı İçecekler listesi
Uludağ
Kristal
Hamidiye Su
Kayışdağı Su
Aytaç su
Niğde Gazozu
Beypazarı Maden Suyu
Kızılay
Doğanay
Nazo
Aroma
Meyöz
Hünkar Gazoz
Torku Osmanlı Şerbetleri