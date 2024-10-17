Türk Traktör, dağıtımı yapılacak temettü teklifiyle ilgili KAP’a bildirimde bulundu. Şirket, temettü ödeme teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulacağını belirtti. Bildirim neticesinde pay başına ödenecek net temettü miktarı ile kar payı ödeme tarihi netleşti. Peki, Türk Traktör temettü dağıtımı ne zaman, hisse başına ne kadar temettü verecek? İşte, detaylar...
Türk Traktör (TTRAK), 2024 yılında ikinci kez temettü dağıtmaya hazırlanıyor. Şirket, temettü ödemesini Kasım ayında oluşturmak üzere Genel Kurul'un iznine sunmayı planladı. Peki Türk Traktör temettü dağıtımı ne zaman yapacak? TTRAK hisse başına ne kadar temettü verecek? İşte detaylar.
TÜRK TRAKTÖR HİSSE BAŞINA NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?
Türk Traktör, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket ortaklara nakden dağıtılmak üzere toplamda 2,7 milyar TL'lik temettü teklifini Genel Kurulunun onayına sunmaya karar verdi. Pay başına ödenecek net temettü 24,28 TL olacak.
TÜRK TRAKTÖR TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Şirketin Genel Kurulu'nda temettü kararının onaylanmasının ardından 8 Kasım 2024 tarihinde temettü ödemesi yapılacak.