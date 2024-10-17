Doğuş Otomotiv yatırımcıları için merak konusu olan temettü ödemeleri, 2024 yılında da gündemde. DOAS temettü yatırılma tarihi 2024 ve DOAS temettü ne zaman yatacak? sorularına yanıt arınıyor. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş (DOAS), eylül ayı içerisinde hisse başı brüt 10 TL, net 9 TL temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Peki, 2024 DOAS temettü ne zaman ve ne kadar yatacak, saat kaçta hesaba yatar?