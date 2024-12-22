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Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı dersi geçme notu yükseltildi: Açıklama Bakan Tekin’den geldi

Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı dersi geçme notu yükseltildi: Açıklama Bakan Tekin’den geldi

13:2522/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı dersi geçme notu kaç oldu?
Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı dersi geçme notu kaç oldu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin geçme notunun yükseltildiğini açıkladı. Peki Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı dersi geçme notu kaç oldu? İşte detaylar.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, ders geçme notu konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Yusuf Tekin, öğrencilerin kelime dağarcığı ve iletişim becerilerini artırabilmek amacıyla Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe derslerinde geçme notunun yükseltildiğini açıkladı. Hem Türkçe hem Türk Dili Edebiyatı derslerinin değerlendirilmesi diğer derslerden farklı olacak. Peki Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı dersi geçme notu kaç oldu? İşte detaylar.

Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı dersi geçme notu kaç oldu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin geçme notunun 70’e çıkarıldığını hatırlattı.Bakan Tekin, Türkçe ile ilgili çok kapsamlı bir süreç başlattıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Dil becerilerinin klasik ya da test sınavları ölçülme ilkesinden vazgeçip dört temel beceri üzerinden hem Türkçe hem Türk Dili Edebiyatı derslerinin değerlendirilmesi sürecini başlattık.

Biraz tartışmalı oldu ama her iki derste de geçme notunu 70’e çıkardık diğer derslerden farklı olarak. Bu projeksiyonu besleyecek ’dilimizin zenginlikleri’, ’söz darlığımız’, ’sözlük okumak özgürlüktür’ gibi çok farklı projeler geliştirdik. Bu geçtiğimiz yıl uygulandı. Bu yıl da aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Biz bu ve benzeri projelerle aslında burada genel anlamda UNESCO’nun, özelde de komisyonun çalışmalarına destek olabilecek birlikte yakın çalışabilecek iş birliği alanlarımız olduğunu, ben en azından başlıklar halinde gündeme getirilmesi, çalışma daha işlevsel hale getireceğini ifade etmek için buraya geldim."



#Türkçe
#Türk Dili ve Edebiyatı
#ders geçme notu
#MEB

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