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Türkçede telaffuzu zor kelime ve anlamları

Türkçede, telaffuzu zor olan birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin telaffuzunda hata yapmamak için dikkatli olmak gerekir. Telaffuzu zor kelimeleri doğru telaffuz etmek, daha iyi ve daha anlaşılır konuşmamızı sağlar. İşte söylemezi zor kelime ve anlamları.

16:18 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Telaffuzu zor kelimeler
Telaffuzu zor kelimeler

Dilimizde kullanılan ve zor söylenen kelimeler bazen konuşma dilince sorunlar yaratabilmektedir. Dilimizde telaffuzu zor kelimeler sayıca fazladır. Türkçede telaffuzu zor kelimelerin telaffuzunu öğrenmek zaman ve pratik gerektirir. Ancak, bu kelimelerin telaffuzunu öğrenmek, Türkçeyi daha iyi konuşmaya ve yazmaya yardımcı olacaktır. Telaffuzu zor kelimeleri öğrenmek ve söylenişleri hakkında bilgiye sahip olmak isteyen kişiler için bu konuyu detayları ile içeriğimizde derledik.

Telaffuzu Zor Kelimeler ve Anlamları

Binaenaleyh
, Arapça kökenli bir kelimedir ve Türkçede "bunun üzerine, dolayısıyla, bundan dolayı" anlamlarında kullanılır. Bir önceki cümleden çıkan sonucu veya sebebi belirtmek için kullanılır.
Rehabilitasyon
, bir hastalık, yaralanma veya engellilik nedeniyle kaybedilen fonksiyonların geri kazanılması veya iyileştirilmesi için kullanılan bir dizi tedavi ve süreçleri kapsayan bir terimdir.
Perestiş
, delicesine sevmek.
Spekülasyon
, bir varlığın fiyatının gelecekte artacağı veya azalacağı beklentisiyle alınıp satılmasıdır. Bu, hisse senedi, tahvil, emtia veya döviz gibi herhangi bir varlık için yapılabilir.
Röntgen
: X-ışını anlamına gelen bir kelimedir.
Namütenahi
kelimesi Türkçe'de sonsuzluk anlamına gelir. Sonsuzluk, varlığın sınırlarının olmadığı, başlangıcı ve sonu bulunmayan bir kavramdır.
Röpdöşambırlar
, genellikle sabahlık ya da ev kıyafeti olarak kullanılan rahat ve bol giysilerdir. Genellikle pamuklu, saten veya ipek gibi yumuşak kumaşlardan yapılırlar. Ev içinde rahat hareket etmek için idealdirler ve aynı zamanda şık da bir görünümleri olabilir.
Profiterol
, top eklindeki hamurun içine doldurulmuş özel krema ve üstü eritilmiş çikolata kaplı bir tatlıdır.
Pestenkerani
, Farsça kökenli bir kelimedir ve saçma sapan, önemsiz, uyduruk anlamlarına gelir. Kelimenin kökeni "en kötüsünü yapana yakışan" anlamındaki "pest" (aşağı) kelimesine dayanır.
Halüsinasyonlar
, bir kişinin orada olmayan bir şeyi görmesi, duyması, koklaması, tatması veya hissetmesidir. Bunlar beyin tarafından üretilen gerçek algılardır.
Enstitü
, belirli bir konuda araştırma veya eğitim yapmak için kurulmuş bir kuruluştur. Enstitüler üniversitelerin, hükümetlerin veya özel kuruluşların bir parçası olabilir.
Muayenehane
, doktorların hastalarını kabul ettikleri, muayene ettikleri yerdir.
Distribütör
, bir üreticinin ürünlerini belirli bir coğrafi bölgede veya belirli bir müşteri grubuna satan ve dağıtan bir işletmedir.
Muvafakatname
izin yazısı, onay metni.
Laboratuvarlar
, bilimsel deneylerin ve araştırmaların yapıldığı tesislerdir. Çeşitli boyutlarda ve şekillerde olabilirler ve basit bir tezgahtan karmaşık bir tesise kadar her şeyi içerebilirler.
Poliklinik
, çeşitli uzmanlık alanlarına sahip doktorların muayenehanelerinin bulunduğu bir sağlık tesisidir.

Zor söylenen İngilizce kelimeler

Zor söylenen İngilizce kelimelere örnekler:

Colonel
: Albay
Congratulations
: Tebrikler
Mischievous
: Afacan
Draught
: Taslak
Quinoa
: Kinoa
Onomatopoeia
: Sesi ile anlamı aynı/benzer olma
Scissors
: Makas
Anemone
: Anemon
Isthmus
: Kıstak (Bir yarımadanın karaya bağlandığı yer)
Otorhinolaryngologist
: Kulak burun boğaz uzmanı
Squirrel
: Sincap
Ignominious
: Aşağılayıcı, küçültücü
Successful
: Başarılı
Sixth
: Altıncı
Phenomenon
: Olgu
Rural
: Kırsal, taşra
Specific
: Belirli
Synecdoche
: Dar anlamlı bir sözcüğün geniş anlamda kullanılması
Temperature
: Sıcaklık, ısı derecesi
Often
: Sıklıkla, sık sık
En çok kullanılan deyimler ve anlamları
En çok kullanılan deyimler ve anlamları

Deyim, genellikle gerçek anlamından ayrı bir anlam taşıyan, en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış söz ya da sözcük gruplarıdır. Deyimler, konuşma dilinde ve yazı dilinde sıklıkla kullanılır. Deyimler, konuşma dilinde daha çok anlatım gücünü arttırmak için kullanılır. Yazıda ise, deyimler, daha çok şiir, öykü ve romanlarda kullanılır. Günümüzde en çok kullanılan deyimler ve anlamları bir hayli merak konusu olmaya devam ediyor. Dilimizde en çok kullanılan kalıplaşmış deyimler olduğu gibi kısa ve uzun deyimler de halk arasında kullanılmakta. Bu haberimizde günümüzde en çok kullanılan deyim örneklerini anlamlarıyla birlikte sizler için derledik. İşte en çok kullanılan deyimler ve anlamları.

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