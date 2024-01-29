Türkçede telaffuzu zor kelime ve anlamları

Röpdöşambırlar

, genellikle sabahlık ya da ev kıyafeti olarak kullanılan rahat ve bol giysilerdir. Genellikle pamuklu, saten veya ipek gibi yumuşak kumaşlardan yapılırlar. Ev içinde rahat hareket etmek için idealdirler ve aynı zamanda şık da bir görünümleri olabilir.