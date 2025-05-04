Türkçeye Rumcadan geçen fesleğen kelimesinin kökeninin anlamı nedir? İşte 4 Mayıs Milyoner sorusunun yanıtı

Türkçeye Rumcadan geçen fesleğen kelimesinin kökeninin anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster'in 4 Mayıs 2025 tarihli yeni bölümünde 200 bin TL'lik soru merak konusu oldu. İşte fesleğen kelimesinin kökeninin anlamı hakkındaki sorunun cevabı.
SORU: Türkçeye Rumcadan geçen fesleğen kelimesinin kökeninin anlamı nedir?
A: Başlık
B: Yıkılmak
C: Kral
D: Sürtmek
Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? atv'deki ilk yayınını 2011 yılında gerçekleştirdi. Milyoner, 2 Ağustos 2011'de Kenan Işık'ın sunumuyla atv'de başladı. 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen Milyoner, günümüzde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile atv'de seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.
Kim Milyoner Olmak İster? Eyüpsultan'da bulunan atv Kim Milyoner Olmak İster? stüdyosunda çekiliyor. Milyoner, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde çekiliyor. Turkuvaz Medya Grubu binasındaki atv stüdyolarında çekim yapılıyor.
Herkesi ekrana kilitleyen Milyoner'e atv'nin internet sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Kim Milyoner Olmak İster? yarışma katılım formuna bu linkten ulaşabilirsiniz. Milyoner başvuru formu için tıkla https://www.atv.com.tr/milyoner/form