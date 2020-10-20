Türkiye Basketbol Ligi Yeni Sezon Heyecanı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından belirlenen başlangıç tarihlerine göre, lig heyecanı 16 Ekim itibariyle başladı. İkinci seviye olan ekiplerin birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği ligde mücadele edecek takım sayısı ise 16 olacak. Sporpasinternet sayfası aracılığıyla ülkemizdeki basketbol haberlerine pratik bir şekilde ulaşabilirsiniz! Yine dünyadaki basketbol haberleri de bu sitede yer alıyor!

Türkiye Basketbol Ligi Tarihi

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenmekte olan ve lig sisteminin ikinci seviyesi konumunda yer alan Türkiye Basketbol Ligi, ilk defa 1969-1970 sezonunda Türkiye Basketbol 2. Ligi ismiyle ligler arasındaki yerini almıştı. Günümüzde Basketbol Süper Ligi adıyla bilinen ligin eski adı ise Türkiye Basketbol Ligi olarak geçiyordu.

Burada ligi ilk sırada tamamlayan takım, sonraki sezonda Basketbol Süper Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanırken, ikinci ve dokuzuncu basamaklar arasında yer alan takımlar arasında da üst lige yükselmek için Play-Off mücadeleleri gerçekleşiyor. Öte yandan ligde 10 ve 14’üncü basamakta bulunan takımlar için sezon sona ererken, 15 ve 16’ıncı basamakta bulunanlar ise lig düşüklüğü yaşayarak Türkiye Basketbol 2. Ligi ile yollarına devam ederler.

Türkiye Basketbol Ligi’nde Yeni Sezon Heyecanı

Kovid-19 pandemisinden en fazla etkilenen alanlardan birisi de spor oldu. Özellikle de Türkiye’de basketbol ligleri, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından alınan karar gereği iptal edilerek, tüm oynanan lig yok sayıldı. Beyaz sezon olarak da tanımlanan bu sürecin ardından, sporcular uzun bir süre basketbol topuna hasret kaldılar.

Basketbol salon oyunu olduğu için oynanmayan süreçte verimli çalışamayan sporcular ise yeni sezon öncesinde zorlu bir kamp döneminden geçtiler.

Yeni sezon için antrenmanların başlamasının ardından ise gerçekleştirilen hazırlık turnuvaları ile ülkede basketbol heyecanı tekrar kaldığı yerden devam etmeye başladı. Federasyonun açıkladığı tarihlere göre de Türkiye Basketbol Ligi 16 Ekim 2020 itibariyle maçlara başladı.

Türkiye Basketbol Ligi 2020-2021 Takımları

Basketbol liglerindeki şampiyon ilan edilmeden iptal etme kararının ardından, 2019-2020 sezonu için düşme/çıkma işlemlerinin de gerçekleşmeyeceği belirtildi. 16 takımla yoluna devam edecek olan Türkiye Basketbol Ligi’nde ise Bakırköy Basketbol’un Süper Lig’e kabul edilmemesi üzerine bu ligde yer alacağı kesinleşti.

Toplamda 16 takımın yer alacağı 2. Seviye olan basketbol liginde önceki sezonda da yer alan Bandırma Kırmızı, ‘Sigortam.net’ adıyla, Gemlik Basketbol, ‘BUDO Gemlik’ adıyla, 1881 Düzce Belediye ise ‘Globan Connect Travel Düzce’ adıyla Türkiye Basketbol Ligi’nde kalmaya devam edecekler. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonda seyircisiz maçlara çıkacak olan sporcular için ise taraftarın olmayacağı bir sezon zorlu geçecek gibi görünüyor. Sporpas giriş için tıklayın