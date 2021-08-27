Türkiye- Çekya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye ile Çekya'nın mücadelesi için heyecanlı bekleyiş başladı. D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı 3-0 yenen ve lider olarak tur atlayan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya ile eşleşti. Peki, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye Çekya maçı ne zaman?

TÜRKİYE ÇEKYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanacak.

Mücadelenin saati ile ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmazken, Türkiye-Çekya maçı TRT Spor ve TRT SporYıldız'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye, Çekya'yı geçerse çeyrek finalde Polanya-Ukrayna maçının galibiyle karşılacak.

Türkiye, Ukrayna'yı D grubunda geçen hafta oynanan maçta 25-14, 25-19, 26-24'lük sonuçlarla set vermeden 3-0 yenmişti.