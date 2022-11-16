Özgün Türkiye-İskoçya maçı saat kaçta? İşte milli takım aday kadrosu
ÖZGÜN HABERLER

Türkiye-İskoçya maçı saat kaçta? İşte milli takım aday kadrosu

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İskoçya ile karşı bugün Diyarbakır'da karşıya gelecek. Müsabakada, Kosova Futbol Federasyonundan Visar Kastrati düdük çalacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Milli Takım, İskoçya maçıyla tarihinde 611. kez sahaya çıkacak. Ay yıldızlı ekipte Emre Mor sakatlığı, Merih Demiral da kulübü Atalanta'nın talebi üzerine aday kadrodan çıkarıldı. Peki Türkiye-İskoçya hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye-İskoçya maçı ne zaman? Maç saat kaçta oynanacak? Türkiye İskoç hazırlık maçı hangi kanalda?
Türkiye İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2024 Elemeleri öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, hazırlık maçlarına çıkıyor. Ay yıldızlılar ilk hazırlık maçında İskoçya'yı ağırlayacak.

Türkiye-İskoçya maçı saat kaçta?

Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye-İskoçya hazırlık maçı
Türkiye-İskoçya hazırlık maçı

Türkiye-İskoçya maçı hangi kanalda?

Mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Türkiye-İskoçya hazırlık maçı hakemleri kim?

Müsabakada, Kosova Futbol Federasyonundan Visar Kastrati düdük çalacak. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Ay yıldızlı ekipte Emre Mor sakatlığı, Merih Demiral da kulübü Atalanta'nın talebi üzerine aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye-Çekya maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.

Stefan Kuntz ile 13. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 13. maçına İskoçya karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 14 gol gördü.

  • Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.

Ay yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.

A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0, üçüncü maçında Lüksemburg'u deplasmanda 2-0, İzmir'de Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldıktan sonra C Ligi'ni deplasmanda aldığı 2-1'lik Faroe Adaları yenilgisiyle tamamladı. .

Türkiye 611. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, İskoçya maçıyla tarihinde 611. kez sahaya çıkacak.

Ay yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 277'si özel, toplam 610 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 261'i deplasmanda, 266'sı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 828 gol attı, kalesinde 873 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 610 karşılaşmanın 527'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 610 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Türkiye, İskoçya ile kaç maç yaptı?

A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ilk ve tek maç, 62 yıl önce 8 Haziran 1960'ta Ankara'da oynandı. Özel maçı, Türkiye 4-2 kazandı. Ay yıldızlı ekibin golleri Lefter Küçükandonyadis (2), Metin Oktay ve Şenol Birol'dan geldi.

Türkiye-İskoçya aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

  1. Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
  2. Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
  3. Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Fenerbahçe), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Emirhan İlkhan (Torino), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Orkun Kökçü (Feyenoord), Doğukan Sinik (Hull City), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Bozok (Trabzonspor)

2022 Dünya Kupası takvimi açıklandı: FIFA Dünya Kupası 2022 açılış tarihi
ÖZGÜN
2022 Dünya Kupası takvimi açıklandı: FIFA Dünya Kupası 2022 açılış tarihi
Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasında yeni dönem

Araç sahipleri dikkat: İyi sürücüye yüzde 50 indirim.
Fiyatı altınla yarışıyor

Fiyatı altınla yarışıyor

Boyu 25 metreyi bulan ağaçlara tırmanarak topluyorlar.
Ukraynayı işaret ettiler

​Polonya'ya düşen füze ile ilgili Rusya'dan dikkat çeken açıklama.

​Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yeni Şafak'a konuştu.

​İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde kazanan belli oldu.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni listeyi açıkladı.

Erdoğan'dan G-20'de Yunanistan'a net mesaj.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.