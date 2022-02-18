Fenerbahçe Beko - Galatasaray NEF maçı Şifresiz CANLI skor! Kaç kaç?

Fenerbahçe Beko Galatasaray NEF karşılaşması kaç kaç sona erecek? 18 Şubat Cuma günü 18.00'de Tofaş Spor Salonu'nda oynanan mücadele Tivibu Spor tarafından canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE- GALATASARAY CANLI SKOR
FENERBAHÇE: 43
GALATASARAY: 37
FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE
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Türkiye Kupası'nda final mücadelesi ise 20 Şubat Pazar günü 17.00'da yine Tofaş Spor Salonu'nun ev sahipliğinde oynanacak.
İKİ KEZ KARŞILAŞTILAR
Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef, bu sezon bir kez karşılaştı. Fenerbahçe Beko, 11 Aralık tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ING Basketbol Süper Ligi ilk yarı mücadelesinde rakibini 76-86 yendi. Takımımızda Melih Mahmutoğlu 22, Nando De Colo 19, Jan Vesely 14, Dyshawn Pierre 13 sayı üretti. Galatasaray Nef'te ise Akoon Purcell ve Dee Bost 19'ar, Melo Trimble ise 12 sayı buldu