Fenerbahçe Beko - Galatasaray NEF maçı Şifresiz CANLI skor! Kaç kaç?

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Bursa’da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı

Bursa’da merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi yakınlarında bir hava taşıtının düştüğü ihbarı şehirdeki bütün ekipleri alarma geçirdi. Drone ile havadan yapılan kontrollerde bir sonuç elde edilemezken Gümüştepe Mahallesi Muhtarı Haluk Balta, bölgede işaret fişeği atıldığını gördüklerini, Dağ yenice bölgesinden de bir gürültü geldiğini ifade etti. Ancak yapılan araştırmada ihbarın sadece bir kişiden geldiği ve o kişinin telefonuna da ulaşılamadığı kaydedildi.