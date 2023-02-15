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Türkiye tek yürek yardım kampanyası bağış numaraları
Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat Çarşamba akşam saat 20.00’de düzenlenecek yardım programı tüm televizyon kanallarını bir araya getiriyor. Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olacağı canlı yayın, tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek.
Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek olacak.
15 Şubat Çarşamba akşam saat 20.00’de başlayacak “Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “20.00'de KKTC ve Azerbaycan'daki tüm televizyon kanalları ve radyoların katılımı ile 'Türkiye Tek Yürek' sloganıyla bir yardım kampanyası düzenlenecek. Şahsımızın ve arkadaşlarımızın maaşlarından yaptıkları taahhütler iş insanların katkılarıyla AFAD'a toplamda 136 milyon 586 lira bağış kararı aldık.” diye konuştu.
GBP : TR480001001745555555555363
SWIFT : TCZBTR2A
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