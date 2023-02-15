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Türkiye Tek Yürek kampanyasında yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, son son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı 10 il için tüm Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’deki tüm televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında toplanan yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak. Türkiye Tek Yürek kampanyası IBAN numarası nedir? Türkiye Tek Yürek kampanyasına bağış nasıl yapılır?

17:26 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Türkiye tek yürek yardım kampanyası bağış numaraları

Türkiye tek yürek yardım kampanyası bağış numaraları

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat Çarşamba akşam saat 20.00’de düzenlenecek yardım programı tüm televizyon kanallarını bir araya getiriyor. Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olacağı canlı yayın, tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek.

Türkiye tek yürek ortak yayın kimler var?

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek olacak.

Türkiye Tek Yürek kampanyasında yardımlar nereye bağışlanacak?

15 Şubat Çarşamba akşam saat 20.00’de başlayacak “Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına Erdoğan’dan destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “20.00'de KKTC ve Azerbaycan'daki tüm televizyon kanalları ve radyoların katılımı ile 'Türkiye Tek Yürek' sloganıyla bir yardım kampanyası düzenlenecek. Şahsımızın ve arkadaşlarımızın maaşlarından yaptıkları taahhütler iş insanların katkılarıyla AFAD'a toplamda 136 milyon 586 lira bağış kararı aldık.” diye konuştu.

Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası için açılan banka IBAN bilgileri, daha önce açtırılan Kripto para bağış cüzdan bilgileri ile SMS Bağış anahtar kelimeleri aşağıda belirtilmektedir.
Türkiye Tek Yürek deprem bağış kampanyası

Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası IBAN numarası nedir?

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ
  • TL : TR320001001745555555555360
  • USD : TR050001001745555555555361
  • EUR : TR750001001745555555555362

GBP : TR480001001745555555555363

SWIFT : TCZBTR2A

AFAD kripto para bağış cüzdan adresleri

  • BTC Adresi: bc1q30uv6s9gwyzq2fd5hhc06v7xge3zzg3qa99vuv0w5dfmxgq8vnws97dpcl
  • ETH Adresi: 0x64A994CC850a56e87331d880A23A69b16dbFC8ea
  • USDT (ERC20) Adresi: 0x64A994CC850a56e87331d880A23A69b16dbFC8ea
  • USDT (TRC20) Adresi: TTLfZCo1hnsiviBns2ZsWig1dHWJsG5ct8

Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası SMS bağışları nasıl yapılacak?

  1. TURKCELL: “Tek Yürek” yaz 1866’ya gönder 50 TL bağış yap
  2. VODAFONE: : “Tek Yürek” yaz 1866’ya gönder 50 TL bağış yap
  3. TÜRK TELEKOM: “Tek Yürek” yaz 1866’ya gönder 50 TL bağış yap

Not: Kelimeler Türkçe, İngilizce, küçük harf, büyük harf duyarlı olacak olup boşluklu ve boşluksuz anlaşılabilecek şekilde tanımlanabilecektir.


Binaların hasar durum tespiti belirli kriterlere göre yapılıyor
Binaların hasar durum tespiti belirli kriterlere göre yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasar tespit çalışmalarına başlandı. Gaziantep'in Nurdağı, Adıyaman'ın Merkez, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Hatay'ın Antakya ilçeleri deprem en çok etkilenen ilçeler oldu. Binalarda oluşan durum, "hasarsız", "az hasarlı", "orta hasarlı", "ağır hasarlı", "acil yıkılacak" ve "yıkık" binalar şeklinde sıralanıyor. Taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının, ayrılmalarının olduğu binalar ağır hasarlı olarak değerlendiriliyor. Peki bina hasar tespiti nasıl yapılır? İşte hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık binanın tespitindeki kriterler.


#Türkiye tek yürek
#Türkiye tek yürek kampanyası
#afad
#deprem
#kızılay
1 saat önce
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Türkiye Tek Yürek kampanyasında yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak
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