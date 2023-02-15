Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasar tespit çalışmalarına başlandı. Gaziantep'in Nurdağı, Adıyaman'ın Merkez, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Hatay'ın Antakya ilçeleri deprem en çok etkilenen ilçeler oldu. Binalarda oluşan durum, "hasarsız", "az hasarlı", "orta hasarlı", "ağır hasarlı", "acil yıkılacak" ve "yıkık" binalar şeklinde sıralanıyor. Taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının, ayrılmalarının olduğu binalar ağır hasarlı olarak değerlendiriliyor. Peki bina hasar tespiti nasıl yapılır? İşte hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık binanın tespitindeki kriterler.