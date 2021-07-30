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Türkiye'de Hangi İllerde Yangın Var? Hangi İllerde Ormanlara Giriş Yasaklandı?

Türkiye'de 2 gündür büyük çapta orman yangınları var. Antalya Manavgat'ta başlayan yangınların söndürülme çalışmaları devam ediyor. Muğla, Kocaeli, Karaman ve toplamda 22 ilde eş zamanlı yangınlar çıktı. Bazı illerdeki yangınlar kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları devam ederken, bazı illerimizde söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Orman yangınları nedeniyle bazı illerde ormanlara girişler yasaklandı. Peki, Türkiye'de hangi illerde yangın var, hangi illerde ormanlara giriş yasaklandı? İşte tüm ayrıntılar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyede Hangi İllerde Yangın Var? Hangi İllerde Ormanlara Giriş Yasaklandı?
Çok sayıda ilde orman yangınları çıktı.

Türkiye'de süren büyük orman yangınlarını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor. 22 ilde eş zamanlı çıkan yangınlar, bazı illerde söndürülürken bazı illerde de söndürme çalışmaları devam ediyor. Peki, Türkiye'de hangi illerde yangın var, kaç ilde yangın var? İşte tüm ayrıntılar.

TÜRKİYE'DE HANGİ İLLERDE YANGIN VAR?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkede 28-30 Temmuz'da 71 orman yangını çıktığını, 57'sinin kontrol altına alındığını, 14'ünü kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Yani olumlu istikamette bir gelişme söz konusu. Dolayısıyla şu anda, özellikle öğlen itibarıyla uçakların gelişiyle olumlu istikamete dönüyoruz." dedi.

"Bir diğeri 280 su tankeri şu anda aktif olarak çalışıyor. Bir diğeri 2 bin 270 ilk müdahale aracı yine burada şu anda aktif çalışıyor. İş makinelerinde 660 dozer ve iş makinesi, bir yangın tankı aktif olarak devrede. İşçi noktasında ise 10 bin 550 yangın, itfaiye işçisi aktif olarak burada görevde. 4 bin 110 teknik eleman yine bölgede çalışıyorlar. Bir diğeri ise 6 bin 440 orman muhafaza memuru çalışıyor. 1140 noktada ise orman yangınlarıyla şu anda mücadele devam ediyor. 28-30 Temmuz, bu yangının süreci ve 71 orman yangını ne yazık ki çıkmış vaziyette. 57 kontrol altına alındı, 14 orman yangının kontrol altına alınma çalışmaları ise şu anda devam ediyor. Yani olumlu istikamette bir gelişme söz konusu. Dolayısıyla şu anda, özellikle öğlen itibarıyla uçakların gelişiyle olumlu istikamete dönüyoruz."

Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bölgede bulunduğunu aktardı.

HANGİ İLLERDE ORMANLARA GİRİŞLER YASAKLANDI?

Peş peşe gerçekleşen orman yangınları sonrası İzmir, Aydın, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale ve Gaziantep'te ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, İstanbul’da orman yangınlarının artabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

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