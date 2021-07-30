Türkiye'de Hangi İllerde Yangın Var? Hangi İllerde Ormanlara Giriş Yasaklandı?

Türkiye'de süren büyük orman yangınlarını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor. 22 ilde eş zamanlı çıkan yangınlar, bazı illerde söndürülürken bazı illerde de söndürme çalışmaları devam ediyor. Peki, Türkiye'de hangi illerde yangın var, kaç ilde yangın var? İşte tüm ayrıntılar.
TÜRKİYE'DE HANGİ İLLERDE YANGIN VAR?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkede 28-30 Temmuz'da 71 orman yangını çıktığını, 57'sinin kontrol altına alındığını, 14'ünü kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Yani olumlu istikamette bir gelişme söz konusu. Dolayısıyla şu anda, özellikle öğlen itibarıyla uçakların gelişiyle olumlu istikamete dönüyoruz." dedi.
Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bölgede bulunduğunu aktardı.
HANGİ İLLERDE ORMANLARA GİRİŞLER YASAKLANDI?
Peş peşe gerçekleşen orman yangınları sonrası İzmir, Aydın, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale ve Gaziantep'te ormanlık alanlara girişler yasaklandı.
İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığını bildirdi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, İstanbul’da orman yangınlarının artabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.