Özgün Turkovac aşı randevusu nasıl alınır? Turkovac aşısı ne zaman başlıyor?
ÖZGÜN HABERLER

Turkovac aşı randevusu nasıl alınır? Turkovac aşısı ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Omicron varyantı ve vaka sayılarındaki artış gündemiyle toplandı. Toplantı sonrasında Bakan Koca ve kurul üyeleri hatırlatma dozu olarak yerli aşı Turkovac aşısı yaptırdı. Bakan Koca'nın Turkovac aşısını yaptırmasının ardından vatandaşlar Turkovac aşı randevusu nasıl alınır? Turkovac aşısı ne zaman başlıyor? sorularını araştırıyor. İşte yerli aşı Turkovac aşısı hakkında son bilgiler..

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Turkovac aşı randevusu nasıl alınır? Turkovac aşısı ne zaman başlıyor?
turkovac randevu

Turkovac aşı randevusu alma işlemleri binlerce kişinin son günlerde gündeminde yer alıyor. Yerli inaktif aşı Turkovac randevusu aşı yaptırmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyeleri, Ankara Şehir Hastanesin'de hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı. Gelişmenin ardından Turkovac aşısı randevusu hakkında ayrıntılar merak kazandı.

TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLIYOR?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Gündemde Omicron'la birlikte vaka sayılarındaki artış vardı.

Toplantıdan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyeleri, Ankara Şehir Hastanesin'de hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı.

Bakan Koca aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, "Yerli aşımızı Covid-19'dan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza adıyoruz. Vatandaşlarımızı hatırlatma dozlarını TURKOVAC ile olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Ayrıca Bakan Koca yarından itibaren Şehir Hastanelerinden TURKOVAC aşısı için randevu alınabileceğini açıkladı.

TURKOVAC AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yerli aşı için e-Nabız'dan randevu alınabiliyor. Başvuru yapmak için öncelikle e-Nabız resmi sitesi veya mobil uygulamasına giriş yapılıyor. (enabiz.gov.tr)

Daha sonra ana sayfaya gelen "TURKOVAC" veya "3. DOZ TURKOVAC" seçeneklerinden birini seçmek gerekiyor.

Bu işlemlerin ardından başvuru otomatik olarak sisteme kaydedilip incelemeye alınıyor.

Değerlendirmeler sonucunda başvurunun uygun görülmesi durumunda, e-Nabız profilinde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden dönüş sağlanıyor.

Bilindiği gibi vatandaşlar aşı randevularını ALO 182 ve MHRS üzerinden alabiliyor.

E-NABIZ ÜZERİNDEN RANDEVU İÇİN TIKLAYIN

Covid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC'ı geliştirmiş olan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli,”Klinik aşamalarda, deney hayvanlarında aşının etkinliğini ve güvenli olduğunu, çok yönlü çalışmalarımızla ortaya koyduk. Daha sonra Faz-1 çalışmaları Kasım 2020'de başladı, güvenlik oldukça önemliydi faz-1'de. Faz-1 çalışmaları 2021 Ocak sonunda bitti ve Şubat ayında Faz-2 çalışmaları başladı ve onu da Nisan ayında bitirdik ve gayet etkili, güzel sonuçlar elde ettik. Ardından da TUSEB'in Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Faz-3 çalışmaları hazirandan bu yana devam ediyor. Bu noktada elde edilen veriler neticesinde otoritelere başvurularak TURKOVAC aşısının acil kullanım onayı aldı” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe kupada tur peşinde

Fenerbahçe kupada tur peşinde

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Niğdede film gibi olay

Niğde'de film gibi olay

Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü.
Vaka sayısında artış sürüyor

Vaka sayısında artış sürüyor

​Türkiye'nin 29 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​Albayrak Grubu'nun geleneksel “Albayrak Hat Takvimi Sergisi” sanatseverlerle buluştu.

'Randevular yarından itibaren şehir hastanelerinde başlıyor.'

'Algı operasyonlarıyla karşı karşıyayız'

'Algı operasyonlarıyla karşı karşıyayız'

​Bakan Kurum: Milletimize hayrı dokunacak her işte belediyelerimizin yanındayız

​KKTC bayrağını Antarktika'nın zirvesinde dalgalandırdı.

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'dinleniyoruz' iddialarına cevap.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.