Turkovac aşı randevusu nasıl alınır? Turkovac aşısı ne zaman başlıyor?

Turkovac aşı randevusu alma işlemleri binlerce kişinin son günlerde gündeminde yer alıyor. Yerli inaktif aşı Turkovac randevusu aşı yaptırmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyeleri, Ankara Şehir Hastanesin'de hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı. Gelişmenin ardından Turkovac aşısı randevusu hakkında ayrıntılar merak kazandı.

TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLIYOR?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Gündemde Omicron'la birlikte vaka sayılarındaki artış vardı.

Toplantıdan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyeleri, Ankara Şehir Hastanesin'de hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı.

Bakan Koca aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, "Yerli aşımızı Covid-19'dan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza adıyoruz. Vatandaşlarımızı hatırlatma dozlarını TURKOVAC ile olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

REKLAM

Ayrıca Bakan Koca yarından itibaren Şehir Hastanelerinden TURKOVAC aşısı için randevu alınabileceğini açıkladı.

TURKOVAC AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yerli aşı için e-Nabız'dan randevu alınabiliyor. Başvuru yapmak için öncelikle e-Nabız resmi sitesi veya mobil uygulamasına giriş yapılıyor. (enabiz.gov.tr)

Daha sonra ana sayfaya gelen "TURKOVAC" veya "3. DOZ TURKOVAC" seçeneklerinden birini seçmek gerekiyor.

Bu işlemlerin ardından başvuru otomatik olarak sisteme kaydedilip incelemeye alınıyor.

Değerlendirmeler sonucunda başvurunun uygun görülmesi durumunda, e-Nabız profilinde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden dönüş sağlanıyor.

Bilindiği gibi vatandaşlar aşı randevularını ALO 182 ve MHRS üzerinden alabiliyor.

E-NABIZ ÜZERİNDEN RANDEVU İÇİN TIKLAYIN

REKLAM

Covid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC'ı geliştirmiş olan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli,”Klinik aşamalarda, deney hayvanlarında aşının etkinliğini ve güvenli olduğunu, çok yönlü çalışmalarımızla ortaya koyduk. Daha sonra Faz-1 çalışmaları Kasım 2020'de başladı, güvenlik oldukça önemliydi faz-1'de. Faz-1 çalışmaları 2021 Ocak sonunda bitti ve Şubat ayında Faz-2 çalışmaları başladı ve onu da Nisan ayında bitirdik ve gayet etkili, güzel sonuçlar elde ettik. Ardından da TUSEB'in Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Faz-3 çalışmaları hazirandan bu yana devam ediyor. Bu noktada elde edilen veriler neticesinde otoritelere başvurularak TURKOVAC aşısının acil kullanım onayı aldı” şeklinde konuştu.