TUS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2025 ÖSYM TUS/1 tercih kılavuzu

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/1) sonuçlarının 18 Nisan 2025 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından, gözler tercih sürecine çevrildi. Sınavdan aldıkları puan doğrultusunda tercih yapacak olan adaylar, TUS 1. dönem tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor.
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem sonuçlarının 18 Nisan 2025 tarihinde açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzunu bekliyor. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte hem tercih tarihleri hem de uzmanlık dalı kontenjanları netleşecek.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.
ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak.
TUS kontenjanları henüz açıklanmadı.
Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacağı tahmin ediliyor.