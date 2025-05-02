TUS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2025 ÖSYM TUS/1 tercih kılavuzu

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem sonuçlarının 18 Nisan 2025 tarihinde açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzunu bekliyor. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte hem tercih tarihleri hem de uzmanlık dalı kontenjanları netleşecek.