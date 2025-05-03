Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TUS tercihleri ne zaman yapılacak? 2025 ÖSYM TUS/1 tercih kılavuzu

TUS tercihleri ne zaman yapılacak? 2025 ÖSYM TUS/1 tercih kılavuzu

15:403/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
TUS tercihleri ne zaman açıklanacak?
TUS tercihleri ne zaman açıklanacak?

2025 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1. Dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. ÖSYM henüz tercih kılavuzunu yayımlamazken, sürecin Haziran sonu itibarıyla başlaması bekleniyor. Adaylar, uzmanlık yolculuğunda bir sonraki aşama için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor.

2025 TUS/1 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih takvimi merak konusu oldu. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmazken, sürecin haziran sonunda başlaması bekleniyor. Adaylar kontenjanlar ve tercih tarihleri için ÖSYM’den gelecek duyuruyu bekliyor.

2025 TUS/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak.

TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

TUS kontenjanları henüz açıklanmadı.

Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacağı tahmin ediliyor.

#TUS
#Tus Tercis Ekranı
#tus tercih kılavuzu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı güvenlik alımı tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı hangi illerde yapılacak?