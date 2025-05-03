TUS tercihleri ne zaman yapılacak? 2025 ÖSYM TUS/1 tercih kılavuzu

2025 TUS/1 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih takvimi merak konusu oldu. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmazken, sürecin haziran sonunda başlaması bekleniyor. Adaylar kontenjanlar ve tercih tarihleri için ÖSYM’den gelecek duyuruyu bekliyor.