TUS tercihleri ne zaman yapılacak? 2025 ÖSYM TUS/1 tercih kılavuzu

2025 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1. Dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. ÖSYM henüz tercih kılavuzunu yayımlamazken, sürecin Haziran sonu itibarıyla başlaması bekleniyor. Adaylar, uzmanlık yolculuğunda bir sonraki aşama için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor.
2025 TUS/1 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih takvimi merak konusu oldu. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmazken, sürecin haziran sonunda başlaması bekleniyor. Adaylar kontenjanlar ve tercih tarihleri için ÖSYM’den gelecek duyuruyu bekliyor.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.
ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak.
TUS kontenjanları henüz açıklanmadı.
Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacağı tahmin ediliyor.