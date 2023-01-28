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Sakaryaspor Tuzla deplasmanından 3 puan çıkardı

Spor Toto 1. Lig 22. haftasında Tuzla evinde Sakaryaspor’u ağırladı. Çekişmeli geçen maçta Tuzlaspor dakika 64’ Ogün Bayrak’ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Maçı 10 kişi tamamlayan Tuzlaspor rakibine 3-2 mağlup oldu. Goller dakika 39’ Isaac Donkor, 45’ Giannelli Imbula, 52’ Segun James Adeniyi, 71’ Kabongo Kassongo ve 90+4 Burak Süleyman’dan geldi. Tuzlaspor - Sakaryaspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumu için haberimize göz atabilirsiniz.

15:32 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Tuzlaspor 2-2 Sakaryaspor

Tuzlaspor 2-2 Sakaryaspor

Spor Toto 1. Lig 22. haftasında Tuzlaspor ve Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Maç Sakaryaspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

TUZLASPOR - SAKARYASPOR MAÇ ÖZETİ

Tuzlaspor - Sakaryaspor maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU




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1 saat önce
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Sakaryaspor Tuzla deplasmanından 3 puan çıkardı
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