Spor Toto 1. Lig 22. haftasında Tuzla evinde Sakaryaspor’u ağırladı. Çekişmeli geçen maçta Tuzlaspor dakika 64’ Ogün Bayrak’ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Maçı 10 kişi tamamlayan Tuzlaspor rakibine 3-2 mağlup oldu. Goller dakika 39’ Isaac Donkor, 45’ Giannelli Imbula, 52’ Segun James Adeniyi, 71’ Kabongo Kassongo ve 90+4 Burak Süleyman’dan geldi. Tuzlaspor - Sakaryaspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumu için haberimize göz atabilirsiniz.
15:32 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Tuzlaspor 2-2 Sakaryaspor
Spor Toto 1. Lig 22. haftasında Tuzlaspor ve Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Maç Sakaryaspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
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