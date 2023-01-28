Spor Toto 1. Lig 22. hafta açılış maçında Göztepe evinde Bandırmaspor’u konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Maça Yasin Öztekin’in performansı damga vurdu. Goller dakika 3’ ve 44’ Yasin Öztekin(2), 27 Cebio Soukou, 85’ Isaac Atanga’dan geldi. Göztepe bu sonuçla puanını 30’a yükselterek 10. sırada yer aldı. Bandırma ise play off hattın ağır bir darbe alarak 34 puanla 7. sırada yer aldı. Göztepe - Bandırmaspor maç özetine ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.