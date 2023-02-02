Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 2,5 milyon haneye ulaşacak 'Türkiye Aile Destek Programı' ile 1 yıl boyunca çocukların ihtiyaçlarından, elektrik faturalarına kadar geniş bir yelpazede insanlarımıza destek olmayı hedefliyoruz." dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destekleri Programı'nın detaylarını paylaştı. Şartlı doğum başta olmak üzere öksüz ve yetim yardım destek ödemeleri de arttı. Peki şartlı doğum yardımı ne kadar? Öksüz ve yetim nakdi yardımı kaç TL oldu? Prefabrik ve betonarme ev yapımı desteği nasıl alınır, nereye başvurulur, sosyal yardım şartları nelerdir? İşte haberin tüm detayları.