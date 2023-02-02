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İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI
TYP (Toplum Yararına Programlar) kura sonuçları başvuruda bulunan adayların gündemindeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılacak olan temizlik personeli alımı için organize edilen TYP kuraları, bazı illerde tamamlanıyor Temizlik personeli kadrosunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam edilecek olan personeller için duyuru, bakanlığın il müdürlükleri tarafından yapıldı. Peki, TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başvuru yapan adaylar, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.
Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, isim listesi ve istenen belgeleri duyurdu.
Elazığ İş-Kur TYP Toplum yararına çalışma programına dair kura çekimleri; 30 Ocak 2023 Pazartesi günü tamamlandı. İsim listesi Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.
17 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz nezdinde 1.350 TYP katılımcı kontenjanı için Valiliğimiz internet sitesinde ve Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında 20.01.2023 tarihinde duyurusu yapılarak 21-25 Ocak 2023 tarihleri arasında başvurusu alınan TYP projelerinin katılımcı seçimi elektronik noter kurası olarak 31.01.2023 tarihi saat 10:00’da Diyarbakır Valiliğinde icra edilecektir. Kura çekimi Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesapları olan
Facebook: @diyarbakiriskur (https://www.facebook.com/diyarbakiriskur)
Twitter: @iskurdiyarbakir (https://twitter.com/iskurdiyarbakir)
Youtube: @Diyarbakır İŞKUR (https://www.youtube.com/channel/UCH-B3bA616wTMPLCBH8yBxA)
hesaplarından canlı yayınlanacaktır.
Noter kurası neticesinde oluşan listeler nihai liste olmayıp, Yüklenici (Milli Eğitim Müdürlükleri) ve İŞKUR tarafında gerekli inceleme ve kontrol işlemleri (Adres, SGK sigortalılık, emeklilik ve vergi mükellefiyeti sorguları, Gelir Tespiti, Katılımcı Geçmiş sorguları ve Kursiyer Geçmişleri sorguları) sonrasında listeler kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan program başlatılmayacaktır.
Nihai Listelerin açıklanması için öngörülen tarih, 3 Şubat 2022’dir.
İŞ KUR-TYP kapsamında Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesindeki okullarda çalışmak üzere alınacak olan temizlik personellerin kura çekimi 01.02.2023 Çarşamba günü yapıldı.
Kura çekimi Muş İl Millî Eğitim Müdürlüğü resmi İnstagram hesabından paylaşıldı.
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)
2.Diploma Fotokopisi (2 Adet)
3.SGK Hizmet Döküm Belgesi ( 2 Adet ) (e-devletten kare barkodlu alınacak)
(Esnaf kaydı olanlar SGK'dan 4B Hizmet Dökümü alacak,
4. Eşi/Anne/Babası çalışanlar için; SGK Hizmet Dökümü ve Maaş Bordrosu (2 Adet)
5. Eşi/Anne/Babası ise Emekli Aylık bilgisini gösterir belge(e-devletten alınabilir) (2Adet)
6. Adli Sicil Kaydı (2 Adet) (e-devletten alınabilir
7. Aynı Hanede İkamet Edenleri Gösterir Belge (2 Adet) (e-devletten alınabilir)
8. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (2 Adet) (e ?devletten alınabilir)
9. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hane Geliri Sorgu İzni Belgesi (2 Adet)
(Katılımcı ile aynı hanede yaşayan 18 yaş ve üzeri bireylerin imzalaması gerekmektedir.) Sosyal Yardımlaşma Sorgu İzin Belgesi İçin Tıklayınız.
10.Katılımcı Taahhütnamesi (Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilecek.)