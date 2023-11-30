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UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta toplu maç özetleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçları dün akşam tamamlandı. A Grubu’nda temsilcimiz Galatasaray dün akşam evinde Manchester United ile 3-1 geriye düştüğü maçta 3-3 berabere kaldı. B Grubu’nda lider Arsenal, Lens’i 6-0 mağlup etti. C Grubunda Real Madrid Napoli’yi 4-2 mağlup etti. D Grubunda Benfica Inter karşısında galibiyeti kaçırdı 3-3 berabere kaldı. F Grubu’nda Borussia Dortmund, G Grubu’nda Manchester City ve H Grubu’nda Barcelona ise haftayı galibiyetle kapatarak liderliklerini korudu. UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta Exxen maç özetlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:57 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta Toplu Maç Özetleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta Toplu Maç Özetleri

gruplarında 5. hafta maçları dün akşam tamamlandı. Futbolseverlerin nefes kesen maçlara konuk olduğu haftada liderlik koltuğu sadece D Grubu’nda değişti. Benfica evinde bir sürprize imza atacakken Inter karşısında 3-0 öne geçtiği maçta ikinci yarıda 3 gol gördü ve 3-3’lük beraberliğe razı oldu. Bayern Münih, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund ve Barcelona grupta liderliğini korudu. Temsilcimiz
ise 3-1 geriye düştüğü Manchester United maçında 2 gol bularak 1 puanın sahibi oldu ve 5 puanla 3. sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi 5. hafta maç özetlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTA EXXEN MAÇ ÖZETLERİ

28 KASIM SALI

E GRUBU

Lazio 2 - 0 Celtic maç özetini izlemek için
Feyenoord 1 - 3 Atletico Madrid maç özetini izlemek için

F GRUBU

PSG 1 - 1 Newcastle United maç özetini izlemek için
Milan 1 - 3 Borussia Dortmund maç özetini izlemek için

G GRUBU

Manchester City 3 - 2 RB Leipzig maç özetini izlemek için
Young Boys 2 - 0 Kızılyıldız maç özetini izlemek için

H GRUBU

Shakhtar Donetsk 1 - 0 Royal Antwerp maç özetini izlemek için
Barcelona 2 - 1 Porto maç özetini izlemek için

29 KASIM ÇARŞAMBA

A GRUBU

Galatasaray 3 - 3 Manchester United maç özetini izlemek için
Bayern Münih 0 - 0 FC Copenhagen maç özetini izlemek için

B GRUBU

Sevilla 2 - 3 PSV Eindhoven maç özetini izlemek için
Arsenal 6 - 0 Lens maç özetini izlemek için

C GRUBU

Real Madrid 4 - 2 Napoli maç özetini izlemek için
Sporting Braga 1 - 1 Union Berlin maç özetini izlemek için

D GRUBU

Real Sociedad 0 - 0 Salzburg maç özetini izlemek için
Benfica 3 - 3 Inter maç özetini izlemek için



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#maç özetleri
#Şampiyonlar Ligi gruplar
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