gruplarında 5. hafta maçları dün akşam tamamlandı. Futbolseverlerin nefes kesen maçlara konuk olduğu haftada liderlik koltuğu sadece D Grubu’nda değişti. Benfica evinde bir sürprize imza atacakken Inter karşısında 3-0 öne geçtiği maçta ikinci yarıda 3 gol gördü ve 3-3’lük beraberliğe razı oldu. Bayern Münih, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund ve Barcelona grupta liderliğini korudu. Temsilcimiz

ise 3-1 geriye düştüğü Manchester United maçında 2 gol bularak 1 puanın sahibi oldu ve 5 puanla 3. sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi 5. hafta maç özetlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.