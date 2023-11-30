UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta Toplu Maç Özetleri
gruplarında 5. hafta maçları dün akşam tamamlandı. Futbolseverlerin nefes kesen maçlara konuk olduğu haftada liderlik koltuğu sadece D Grubu’nda değişti. Benfica evinde bir sürprize imza atacakken Inter karşısında 3-0 öne geçtiği maçta ikinci yarıda 3 gol gördü ve 3-3’lük beraberliğe razı oldu. Bayern Münih, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund ve Barcelona grupta liderliğini korudu. Temsilcimiz
ise 3-1 geriye düştüğü Manchester United maçında 2 gol bularak 1 puanın sahibi oldu ve 5 puanla 3. sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi 5. hafta maç özetlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTA EXXEN MAÇ ÖZETLERİ
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTA EXXEN MAÇ ÖZETLERİ
28 KASIM SALI
28 KASIM SALI
E GRUBU
E GRUBU
F GRUBU
F GRUBU
G GRUBU
G GRUBU
H GRUBU
H GRUBU
29 KASIM ÇARŞAMBA
29 KASIM ÇARŞAMBA
A GRUBU
A GRUBU
B GRUBU
B GRUBU
C GRUBU
C GRUBU
D GRUBU
D GRUBU
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1 saat önce