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UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman?

2022-2023 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi açıklanmıştı. Çeyrek final mücadeleleri süren Şampiyonlar Ligi'nde yarın final karşılaşmaları ise çift maç usulü ile gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını hangi takımlar oynayacak?

12:28 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı! 11 Nisan'da çeyrek final maçları düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde final harici çeyrek ve yarı final karşılaşmaları çift maç usulü ile yapılıyor. Türkiye'de oynanacak final maçının ayrıntıları belli oldu.

2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunun belirleneceği final karşılaşması 10 Haziran günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 2022-2023

Çeyrek Final

11 Nisan Benfica - İnter

11 Nisan Manchester City - Bayern Münih

12 Nisan Real Madrid - Chelsea / 22:00

12 Nisan Milan - Napoli / 22:00

Çeyrek Final 2. Maç

18 Nisan Napoli - Milan / 22:00

18 Nisan Chelsea - Real Madrid / 22:00

19 Nisan İnter - Benfica / 22:00

19 Nisan Bayern Münih - Manchester City / 22:00

Yarı final maçları 9 Mayıs ve 16 Mayıs'ta olacak. Takımlar ise çeyrek final karşılaşmaları sonunda netleşecek.

Final müsabakasına çıkacak takımlar da yine yarı final sonunda belli olacak.



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