UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı! 11 Nisan'da çeyrek final maçları düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde final harici çeyrek ve yarı final karşılaşmaları çift maç usulü ile yapılıyor. Türkiye'de oynanacak final maçının ayrıntıları belli oldu.
2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?
2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunun belirleneceği final karşılaşması 10 Haziran günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 2022-2023
Çeyrek Final
11 Nisan Benfica - İnter
11 Nisan Manchester City - Bayern Münih
12 Nisan Real Madrid - Chelsea / 22:00
12 Nisan Milan - Napoli / 22:00
Çeyrek Final 2. Maç
18 Nisan Napoli - Milan / 22:00
18 Nisan Chelsea - Real Madrid / 22:00
19 Nisan İnter - Benfica / 22:00
19 Nisan Bayern Münih - Manchester City / 22:00
Yarı final maçları 9 Mayıs ve 16 Mayıs'ta olacak. Takımlar ise çeyrek final karşılaşmaları sonunda netleşecek.
Final müsabakasına çıkacak takımlar da yine yarı final sonunda belli olacak.