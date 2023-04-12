UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Real Madrid evinde Chelsea’yi konuk ediyor. Frank Lampard ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan Chelsea İspanyol takımlarına konuk olduğu son dokuz Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybederken son üç ziyaretinde de mağlubiyet almadı. Vinicius Junior ve Karim Benzema’lı Real Madrid ise Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı 30 iç saha maçında da gol atmayı başardı. Peki Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’leri.