Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bir başka Portekiz temsilcisi Porto'yu eleyen Inter ile karşı karşıya geliyor. Benfica - Inter mücadelesi bugün saat 22.00'da başlayacak. Benfica ile Inter, Avrupa kupalarında dördüncü kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, bugüne kadar oynanan 3 maçta Portekiz ekibi sahadan 2 kez mağlup ayrıldı. Peki Benfica - Inter maçı hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı Benfica - Inter muhtemel ilk 11’ler.