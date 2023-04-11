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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde dev maç: Real Madrid - Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Real Madrid evinde Chelsea’yi konuk ediyor. Frank Lampard ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan Chelsea İspanyol takımlarına konuk olduğu son dokuz Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybederken son üç ziyaretinde de mağlubiyet almadı. Vinicius Junior ve Karim Benzema’lı Real Madrid ise Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı 30 iç saha maçında da gol atmayı başardı. Peki Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’leri.

15:17 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol devi Real Madrid ve Frank Lampard’lı Chelsea karşı karşıya geliyor. Maç yayın bilgisine, maç kadrosuna ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali Real Madrid - Chelsea maçı
12 Nisan Çarşamba saat 22.00
’de yayınlanacak. Santiago Bernabeu’da oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Maç
EXXEN
platformundan naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD - CHELSEA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

REAL MADRİD

1 Thibaut Courtois

4 David Alaba

6 Nacho Fernandez

22 Antonio Rüdiger

11 Marco Asensio

17 Lucas Vazquez

18 Aurelien Tchouameni

19 Dani Ceballos

9 Karim Benzema

20 Vinicius Junior

21 Rodrygo

CHELSEA

1 Kepa Arrizabalaga

24 Reece James

26 Kalidou Koulibaly

33 Wesley Fofana

5 Enzo Fernandez

8 Mateo Kovacic

23 Conor Gallagher

29 Kai Havertz

32 Marc Cucurella

11 Joao Felix

17 Raheem Sterling



#Chelsea
#Real Madrid
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Karim Benzema
#Vinicius Junior
#Frank Lampard
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