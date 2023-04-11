Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol devi Real Madrid ve Frank Lampard’lı Chelsea karşı karşıya geliyor. Maç yayın bilgisine, maç kadrosuna ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
REAL MADRİD - CHELSEA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
REAL MADRİD
1 Thibaut Courtois
4 David Alaba
6 Nacho Fernandez
22 Antonio Rüdiger
11 Marco Asensio
17 Lucas Vazquez
18 Aurelien Tchouameni
19 Dani Ceballos
9 Karim Benzema
20 Vinicius Junior
21 Rodrygo
CHELSEA
1 Kepa Arrizabalaga
24 Reece James
26 Kalidou Koulibaly
33 Wesley Fofana
5 Enzo Fernandez
8 Mateo Kovacic
23 Conor Gallagher
29 Kai Havertz
32 Marc Cucurella
11 Joao Felix
17 Raheem Sterling