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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var?

00:3929/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
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UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maç programı
UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. ve son hafta heyecanı, bu akşam oynanacak maçlarla yaşanacak. Son 16'ya kalacak takımlar ile play-off mücadelesi verecek takımların belirleneceği devler liginde karşılaşmaların tamamı aynı saatte başlayacak. İşte Şampiyonlar Ligi 29 Ocak maç programı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak müsabakalarla 36 takımlı lig aşaması tamamlanacak. İlk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı elde eden takımlar ise play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.


Son hafta öncesi Liverpool ve Barcelona, ilk 8'i garantileyerek son 16 turuna kaldı. Tur atlama şansı kalmayan Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna ise Avrupa kupalarına veda etti.


ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA?


Şampiyonlar Ligi'nde maçların hepsi yarın oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta programı şu şekilde:

Sporting (Portekiz)-Bologna (İtalya)

PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere)

Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

Sturm Graz (Avusturya)-Leipzig (Almanya)

Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika)

Bayern Münih (Almanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

Inter (İtalya)-Monaco (Fransa)

Borussia Dortmund (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya)

Bayer Leverkusen (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)

Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Milan (İtalya)

Salzburg (Avusturya)-Atletico Madrid (İspanya)

Lille (Fransa)-Feyenoord (Hollanda)

Aston Villa (İngiltere)-Celtic (İskoçya)

Girona (İspanya)-Arsenal (İngiltere)

Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya)


Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev yapacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Young Boys-Kızılyıldız maçını yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü İsviçre'nin Young Boys ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yönetecek.


İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello üstlenirken, Yardımcı VAR (AVAR) olarak Paolo Mazzoleni görev alacak" ifadelerine yer verildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var?