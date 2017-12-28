Ufuk Mülk Yatırım Proje Geliştirme Anonim Şirketi

Geliştirdiğimiz konut ve ticari projelerimizde kaçıncı kat, kaç numaralı bağımsız bölüm ya da kaç numaralı mağaza olduğunu belirleyip, yatırımcılarımızın çok kısa sürede yüksek oranda kar yapmalarını sağlıyoruz.

Şirket olarak hedefimiz, Türkiye’nin en çok proje geliştiren ve yatırımcılarına en kazançlı yatırımı yapmalarını sağlayan, ülkemizin en güvenilir markalarından biri olmak. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz.

Sektördeki 12 yıllık tecrübe ve birikimimizle, yatırımcılarımız için doğru bölgelerde doğru projeler geliştirerek tapularını hemen teslim ediyoruz.

Mülklerini ise geliştirdiğimiz projelerimizin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre 12 ay ile 36 ay içinde teslim edip, yatırımcılarımıza kısa sürede %80 ile %150 arasında kazandırıyoruz.

Yıllardır süre gelen deneyimlerimiz neticesinde sağlam öngörü ilkemiz ve yapmış olduğumuz düzenli araştırmalar sayesinde 0 risk ilkesiyle yatırımcılarımıza tapularını hemen teslim ediyoruz.

Geliştirdiğimiz sistem çok net olup, her projemizin Ufuk Mülk Yatırım Proje Geliştirme A.Ş. olarak %20 ile %70’ine sahibiz. Yatırımcılarımızla birlikte hareket edip, birlikteliğin gücünü kazanca çeviriyoruz.

%100 NET KAZANÇ

Empire İncek projemiz, Ankara’nın en büyük balkonlu 1+1 projesidir. Sadece 1+1 almıyorsunuz; aynı zamanda balkonları da odalara dönüştürebileceğiniz bir yaşam alanı alıyorsunuz.

Mogan Gölü manzaralı projemiz; Panora’ya sadece 8 dk mesafede, TED Kolejinin yanı başındadır. Konumu itibariyle Ankara’nın en kolay ulaşımına sahip projelerinin başında gelmektedir. Atılım Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, ODTÜ Ormanı, Eymir ve Mogan Gölleri, Jandarma Okullar Komutanlığı, Anayasa Mahkemesine çok yakın konumdadır.

41 katlı projemizde, tamamı 1+1 243 adet residence daire bulunmaktadır. Eğitim kurumlarına yakınlığı projemize ayrı bir değer katmaktadır. Ankara’nın en büyük balkonlu 1+1 projesine sahibiz.

Bölgedeki ortalama m2 fiyatları 6500 TL’dir. Yani balkonlar dahil 60 m2’lik 1+1’lerin satış rakamı katına ve dairenin konumuna göre ortalama 370.000 ila 450.000 TL arasında değişmektedir.

Projeden alma avantajını kullanarak 169.000 TL’den başlayan fiyatlarla bu muhteşem projeden yararlanabilirsiniz.

Üstelik hemen tapu! Bu büyük fırsatı değerlendirmenizi önemle tavsiye ediyorum.

Ankara’yı Empire İncek’le farklı yaşayın…