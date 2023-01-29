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Uğur Sancarbaba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Kamu İhale Kurulu üyeliğine Uğur Sancarbaba getirildi. İşte Uğur Sancarbaba’nın hayatı.
1965 yılında Adıyaman’ın Besni ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin’de tamamlamıştır. 1988 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olmuştur.
Mart 1989 tarihinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde Muhasebe Denetmen Yardımcısı olarak çalışma hayatına başlamış, Ağustos 1991 tarihinde Muhasebe Denetmeni olarak atanmıştır. Adana, Balıkesir ve İstanbul illerinde görev yapmıştır.
Aralık 1999 - Şubat 2004 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü,
Şubat 2004 - Kasım 2006 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Personel Mevzuatı Dairesi Başkanı,
Kasım 2006 - Mart 2017 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Kanunlar ve Parlamento İlişkileri Dairesi Başkanı,
Mart 2017 - Ağustos 2019 tarihleri arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
Ağustos 2019 tarihinden itibaren Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
09.07.2020 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.
Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliğine 18.08.2022 tarih, 2022/419 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tekrar atanmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.