Özgün Üniversite hastanelerinde çalışanların özlük hakları Resmi Gazetede
ÖZGÜN HABERLER

Üniversite hastanelerinde çalışanların özlük hakları Resmi Gazete’de

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca, üniversite hastanelerinde çalışan personelin özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödeme, personele fiilen hizmete katkı sağladığı sürece verilebilecek. Ek ödeme, sabit ek ödeme, taban ödeme ve teşvik ek ödemesinin toplamından oluşacak. Sabit ek ödeme tutarı ise aynı aya ilişkin yapılacak temel ek ödeme tutarından mahsup edilecek Peki yeni yönetmelik neyi kapsıyor, içeriği ne, yeni hangi haklar var? İşte Yeni yönetmeliğe göre üniversite hastanelerinde çalışanların özlük hakları.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversite hastanelerinde çalışanların özlük hakları neler? Yeni yönetmeliğin içeriği ne, neler var?
Üniversite hastanelerinde çalışanların özlük hakları neler?

YÖK, Sağlık Bakanlığının, sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirme yapılmasına ilişkin Ek Ödeme Yönetmeliği'nin ardından, üniversite hastanelerinde çalışan personelin özlük haklarına ilişkin yeni hükümleri düzenleyen yönetmeliğini hazırladı.

Üniversite hastanelerinde çalışanların özlük hakları neler?

"Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 1 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmeliğe göre, döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödeme, personele fiilen hizmete katkı sağladığı sürece verilebilecek.

Üniversite hastanelerinde çalışanlara ek ödeme nasıl hesaplanacak?

Ek ödeme, sabit ek ödeme, taban ödeme ve teşvik ek ödemesinin toplamından oluşacak. Teşvik ek ödemesi, personelin görev yaptığı tesiste hizmete katkısı ve verimliliği ile finansal sürdürülebilirliği sağlama ve hizmetin kalitesi gibi kriterler göz önüne alınarak, mesai içi ve mesai dışı çalışmalarına karşılık olarak döner sermayeden yapılan ödeme olacak.

Sabit ek ödeme tutarı ise aynı aya ilişkin yapılacak temel ek ödeme tutarından mahsup edilecek. Mesai içi teşvik ek ödemesinin hesabında esas alınacak tavan tutarı, 2547 sayılı Kanun'daki hükümlerle hesaplanacak tavan tutardan sabit ek ödeme tutarı ile taban ödeme tutarı düşülerek tespit edilecek.

Üniversite hastanelerinde çalışanların hastalık izin süreleri aktif nasıl belirlenecek?

Daha önceki yönetmelikte "görevlendirilen personele yapılacak ek ödeme" hükümlerini düzenleyen 7'nci madde hükümleri saklı kalmak üzere, yeni düzenleme ile resmi tatil günleri, idari ve nöbet izinleri, yılda yedi günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri, hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri, görevi sırasında veya görevinden dolayı Sağlık Bakanlığınca ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri aktif çalışılmış gün olarak kabul edilecek.

Ayrıca kurumsal katkı puanını, alt birim bazında yüzde 50'sine kadar artırma veya azaltmaya üniversite yönetim kurulu yetkili olacak.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Yükseköğretim Kurulu ve üniversite hastanelerimizde görev yapan tüm personelimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

18 yaşından küçük ve büyük engelli çocuğu olan aile sosyal konuta başvurabilir mi?
ÖZGÜN
18 yaşından küçük ve büyük engelli çocuğu olan aile sosyal konuta başvurabilir mi?
İstanbulda heyecanlandıran buluş

İstanbul'da heyecanlandıran buluş

Bir benzeri 1960'lı yıllarda bulunmuştu.
Aç ayı kampı bastı

Aç ayı kampı bastı

Görüntüler gizlice kaydedildi: Dehşeti yaşadılar.
Rusyadan ABDye füze uyarısı: Çatışmanın doğrudan tarafı olacaksınız

​Bakan Soylu duyurdu: Güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

'Rus gazının alternatifi değiliz'

​TOKİ sosyal konut projesinde en çok merak edilenler.

Uçan araba herkeste merak uyandırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.