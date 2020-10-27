Uygun parfüm seçenekleri

Yüzyıllardır kullanıldığı bilinen parfümler kadın, erkek herkes tarafından kullanılmaktadır. Parfümlerin bazıları neredeyse asgari ücret fiyatına satılmaktadır. Durum böyle olunca ekonomik parfümleri sizler için araştırdık. Gümrük mallarıparfüm satışı yapan online bir web sitesin de uygun fiyatlı parfümlerin satışı yapılmaktadır. Kozmetik, küçük ev aletleri, cilt bakım ürünleri, çanta, bebek ürünleri, takı, saat gibi farklı ürünler de mevcut. Buradan bakabilirsiniz https://www.gumrukmallarisatisi.com/

Parfüm seçimi nasıl yapmalıyız?

Paradan ziyade öncelikle doğru parfüm seçimini nasıl yapmalıyız bundan bahsedelim. Teninize uygun olmayan ya da teniniz de fazla kalıcı olmayan bir parfümü ucuz da alsanız çok işinizi görmeyecektir. Parfüm seçimi yaparken nelere dikkat edilmelidir, parfüm mutlaka tene sıkılarak denemelidir özellikle bileğimize. Başka birinde duyulan ve beğenilen koku, her tende farklılık gösterebilir. Bu nedenle seçim yaparken az bir miktar parfüm uygulamak gerekir. Bu şekilde kokuyu denemek en doğru seçimi yapmayı sağlayacaktır.

Bazı markalara ait kokuların çok pahalı olabilmesi kullanımının önüne engel olmaktadır. Markaya ait parfümü daha ekonomik bir çözümle outlet ya da tester parfüm kullanabilirsiniz. Outlet olan ürün orijinali ile aynı formüldedir, hatta çoğu firma tester parfümlerine daha yoğun esans kullanmaktadır, o nedenle tester parfümler daha kalıcı olabilmektedir, bu bir satış stratejisi olarak kullanılmaktadır.

Outlet parfümlerde formül aynıdır fakat şişeleme sırasında ufak aksilikler yaşanan hafif defolu ürünlerdir. Kokunun içeriğinde bir sorun yoktur. Şişeleme sırasında oluşan hafif defosu nedeniyle daha uygun fiyatlara satılmaktadır. Ekonomik bir seçenek olan outlet ürünün tek farkı daha ekonomik olmasıdır.

Tester parfüm ya da outlet parfüm olsa da ikisi de orijinal kokulardır. Bir markaya ait kokuyu kullanmak istiyorsanız ve fiyat olarak pahalı bulunuyorsa outlet ürün kullanılabilir. Kullandığınız parfümü mutlaka serin ve kuru bir yerde saklamalısınız. Uygun saklama koşullarında parfümü 3 yıl kadar koruyabilirsiniz.