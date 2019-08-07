Vajinismus, Nedenleri ve Tedavisi Hakkında

Vajinismus, hem ülkemizde hem de dünyada pek çok çifti etkileyen önemli bir cinsel problem. Bu yazıda, hem genel bilgilendirme yapmak hem de bu konuyla alakalı doğru bilinen yanlışları düzeltmek amacıyla birkaç alt başlıkta vajinismus probleminden, nedenlerinden, ve uygulanan tedavi yöntemlerinden kısaca bahsedeceğiz.

Vajinismus Nedir?

Vajinismus nedir diye basit bir tanımını yapmak gerekecek olursa, vajinismus, vajinadaki kasların cinsel ilişki esnasında kişinin kontrolü dışında kasılması durumudur; bunun sonucu olarak da cinsel birleşme ya imkânsız hale gelir ya da çok zor ve ağrılı olur.

Vajinal kaslarda meydana gelen, vajinismus sorunu şeklinde tanımlanan bu kasılmalar, yalnızca cinsel birleşme esnasında değil; jinekolojik muayene, vajinaya parmak ya da yabancı cisim sokulması şeklinde yapılan mastürbasyon, ve hatta tampon kullanımı gibi durumlarda da meydana gelir. Yani, aslında vajinismus pek çok kişinin sandığının aksine yalnızca cinsel birleşme anında kendini gösteren bir problem değildir.

https://vajinismus.com.tr/vajinismus-nedir/

Vajinismus Nedenleri

Bu problemin birden fazla nedeni olabilir. Bunlar arasında en sık görülenleri kadının bilinçaltında yer etmiş belli başlı korkular, çeşitli cinsel mitler, yanlış bilgilendirilme, geçmişte yaşanmış kötü cinsel tecrübelerin etkisi, ya da taciz, tecavüz gibi travmatik olayların etkileri gibi nedenlerdir. Daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse, vajinismus nedenleri %90 oranında psikolojiktir.

Bu problemi yaşayan kadınların küçük bir kısmında ise, problem organik/fiziksel kaynaklı olarak kendini göstermektedir. Vajinal mantar enfeksiyonları, doğuştan gelen birtakım anatomik engeller, Vulvar Vestibulitis Sendrom, organik nedenlerden bazılarıdır.

Vajinismus Tedavisi

Günümüzde, vajinismus tedavisi için dünya genelinde en sıklıkla bilişsel – davranışsal cinsel terapiler tercih edilmektedir. Bunun nedeni de, yukarıda belirttiğimiz gibi bu problemin kaynağının çok büyük oranda psikolojik olmasıdır.

Vajinismus tedavisinde ilk adım, hasta – doktorun görüşmesi, ve kısa süren, oldukça basit bir jinekolojik muayene sonrasında sorunun kaynağının net bir şekilde tespit edilmesidir. Sorunun kaynağının psikolojik mi fiziksel mi olduğu netleştirildikten sonra, gerekli tedavi sürecine başlanabilir.

Vajinismus tedavi edilebilir bir problemdir, ve tedavi edilmesinin önündeki en büyük engeller, aslında hastaların bu konuda bilgisiz olmaları, tedaviden ümitli olmamaları ve sorunlarını paylaşmaktan utanmaları/korkmalarıdır. Dolayısıyla, hastalara fazla gecikmeden konuda uzman bir hekime başvurarak bir an önce tedavi süreçlerini başlatmaları tavsiye edilmektedir.

Vajinismus problemi ve tedavi süreci hakkında ayrıntılı bilgi almak için, bu alanda uzmanlaşmış Vajinismus web-sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Mete Desc.Vajinismus nedir? Nedenleri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Bu soruların ve daha fazlasının cevabını, genel bilgilendirme amaçlı bu yazıda bulabilirsiniz.

https://vajinismus.com.tr/