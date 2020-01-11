Veinze Socks Çorapları Artık Türkiye’de

Bir süredir Londra merkezli Veinze Socks firmasının Türkiye’de de faaliyetlerine başlayacağı ve ürünlerini pazarlayacağı konuşuluyordu. Tasarım, estetik ve kullanışlılık açısından çok büyük bir kaliteye sahip olan ve diğer çoraplarla kıyaslanmayacak şekilde rahat hissettiren Veinze Socks çorapları sonunda kararını verdi ve Türkiye’de satışlarına başladı.

Birçok kişi tarafından giyimde en az önem verilen ürün çorap olsa da, aslında bunun kaynağı iyi bir çorap giymemiş olmaktır. Bu sebeple çorabın sadece görüntüsünün güzel olması yetmektedir. Her çorap hemen hemen birbiriyle aynı şekilde hissettirdiği için çorap konusunda herkesin konfor beklentisi düşüktür. Veinze Socks çorapları işte bu önyargıları tamamen söküp atmak için üretilmiş çoraplardır.

Tasarımları özel olarak İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan ve bebekler, kadınlar ve erkeklere özel yüzlerce tasarımı içinde barındıran Veinze Socks’un çoraplarını deneyenler adeta müptelası oluyor. Çünkü Veinze Socks çoraplarının kaliteleri bir hayli yüksek. Yeni moda birçok renkli çorap modelini bulabilirsiniz. Yüksek kaliteli pamuğun kullanıldığı bu çorapları kullanan kişiler adeta bulutların üzerinde yürüyormuşcasına rahat hissediyor. Bambu çoraplarda ise piyasadaki en kaliteli ve yapay olmayan bambu ipliğinden üretim yapılıyor. Bu özellikleriyle sadece Londra’da değil dünyada eşsiz olan Veinze Socks birçok kişi tarafından bağımlılık seviyesinde tüketiliyor.

Üretilen Çoraplar Yıkandıktan Sonra Satılıyor

Veinze Socks çoraplarını diğerlerinden ayıran en büyük özelliklerden birisi ise çorapların üretim aşaması bittikten sonra yıkanmasıdır. Böylelikle ilk defa çorabı satın alan kişiler ilk deneyimlerini yumuşacık bir şekilde geçiriyor ve çoraba adeta aşık oluyor. Diğer çoraplarda ilk üretimden dolayı yaşanan sertlik hissi Veinze Socks çoraplarında kesinlikle yaşanmıyor. Bu yüzden tüm dünyada büyük bir sempati kazanan Veinze Socks çorapları bazen dükkanda alındıktan itibaren eve varmadan kullanılmaya başlıyor.

Türkiye’de temsilciliğini kuran Veinze Socks gerekli izinleri alarak internet üzerinden satış yapmaya da başladı. Henüz çoğu kimse tarafından keşfedilmeyen Veinze Socks’da birçok indirimli çorabı da bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken veinze.com sitesine girmek ve beğendiğiniz ürünü seçerek ödemesini gerçekleştirmek. Bu dakikadan sonra kısa sürede kargonuz elinize ulaşacak ve harika bir çorap deneyimi yaşadıktan sonra artık diğer çorapları beğenmeyeceksiniz.