VGM BURS BAŞVURU TARİHİ 2025: Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite bursu başvuruları ne zaman, ne kadar?

2025-2026 eğitim yılında maddi destek arayan öğrencilerin gözdesi VGM bursları oldu. Ortaöğrenim için başvurular 1 Ekim’de başlamışken, yükseköğrenim öğrencileri de VGM duyurularını takip ediyor. Burs ödemeleri eğitim yılı boyunca düzenli olarak yapılacak.

2025 VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları 1 - 15 Ekim arasında ''https://burs.vgm.gov.tr/Login.aspx?BasvuruTuru=OO'' üzerinden alınıyor.

Yükseköğrenim için süreç henüz başlamadı. Başvuru ekranının aktifleşmesi için YKS ve DGS ek tercihlerin tamamlanması bekleniyor.

YKS ek tercihleri 30 Eylül'de sonlandı. Fakat sonuçlar ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ayrıca DGS ek tercihleri de başlamış değil. 2024 yılında üniversite öğrencilerine yönelik VGM burs başvuruları 21-31 Ekim tarihleri arasında kabul edilmişti.

VGM BURS MİKTARI

Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ortaöğrenim için 1.250 TL, yükseköğrenim ise 3.000 TL olarak ödeniyor.

Burs ödemeleri Ekim başlangıç kabul edilerek geriye doğru yapılıyor.

KİMLER VGM BURSU ALAMAZ?

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,