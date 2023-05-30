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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada AB ile yaşanan vize sorununa ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, "Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız" ifadelerini kullandı.

15:37 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Erdoğan

Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen "TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı.

"VİZE SORUNUNU HAL YOLUNA SOKACAĞIZ"

Avrupa Birliği ile yaşanan vize sorununa da değinen Erdoğan, "Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız. Sizlerin önünüzü açmak için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

"BOŞA HARCAYACAK TEK BİR ANIMIZ BİLE YOK"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Tüm iş dünyamıza seslenmek istiyorum; dünyanın içinde bulunduğu durum belki de en büyük fırsatları sunuyor. Boşa harcayacak tek bir anımız bile yok. Tüm Türkiye olarak altın değerinde 5 sene daha kazandığımıza inanıyorum. Yükümüz ağır, bunun hep farkındayız. Önümüzdeki 5 seneyi inşallah dolu dolu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.



#erdoğan
#Avrupa Birliği
#Avrupa Birliği vizesi
#vize sorunu
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