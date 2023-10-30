Vücutta Morarma Nedir? Vücutta Morarmaya Ne Sebep Olur?
Vücutta morluk, cilt altındaki kılcal damarların hasar görmesi ve kanın cilt altında sızması sonucu oluşan bir durumdur. Morluklar, genellikle çarpma, düşme veya darbe gibi travmalara bağlı olarak oluşur. Ancak, bazı durumlarda kansızlık, kan pıhtılaşma bozuklukları veya bazı ilaçlar gibi diğer faktörler de morluklara neden olabilir.
Morluklar nasıl, neden ortaya çıkar?
Morluklar genellikle darbeler, düşmeler, çarpma veya travma gibi ciltteki damarların zarar gördüğü durumlarda ortaya çıkarlar. Bununla birlikte, morluklar bazen ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir, bu yüzden dikkatli olmak önemlidir.
Vücutta morluklar belirtileri nedir?
Vücutta morluklar, genellikle aşağıdaki belirtilerle birlikte görülür:
Ciltte mor, mavi veya kırmızı renkte bir leke
Ağrı
Şişlik
Morluklar, genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşir. Ancak, büyük morluklar veya uzun süre iyileşmeyen morluklar için bir doktora görünmek gerekir.
Vücutta morlukları hangi hastalığın habercisi olabilir?
Morarmalar trombosit yani kan pulcuk sayısı ve fonksiyon bozuklukları İTP ( immün trombositopenik purpura, Glanzmann Trombastenisi, vb), Hemofili A ve Hemofili B, vWF gibi pıhtılaşma faktör eksiklikleri ve lösemi, nöroblastom gibi kemik iliğini tutan tümör hastalıklarının habercisi olabilir. Aynı zamanda bazı karaciğer ve böbrek hastalıklarının ilk belirtisi de morlukların sayı ve büyüklüklerinin fazla olması şeklinde klinik bulgu verebilir.
Vücuttaki morluklar nasıl önlenir?
Vücutta morluk oluşumunu önlemek için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:
Travmalardan kaçınmak
Düzenli egzersiz yapmak
Sağlıklı beslenmek
Yeterince uyumak
Alkol ve sigara tüketiminden kaçınmak
Vücutta morluk neden olur?
Vücutta morluk oluşumunun nedenleri şunlardır:
Vücuttaki morlukların geçmesini hızladırmak için neler yapılır?
Morluklar genellikle zamanla kendiliğinden iyileşirler, ancak iyileşme sürecini hızlandırmak için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:
Eğer morluklarınızın nedeni açık değilse veya morluklarınız uzun süre geçmiyorsa, bir sağlık profesyoneline başvurmanız önemlidir. Morluklar bazen altta yatan bir tıbbi sorunun belirtisi olabilir ve bu durumun tanı ve tedavi edilmesi gerekebilir.