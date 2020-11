Web tasarımı için kurumsal bir firma seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Günümüzde artık bireysel vatandaşlarımızda kendileri web tasarım hizmeti satın alarak kendilerini dijital dünyaya açıyor kişisel gelişim bloğu dediğimiz sayfalar oluşturup kendisi için bir zaman geçirme aracı oluşturuyor. Kişisel durum bu kadar kolay iken kurumsal ve ticari işler bu kadar kolay değil ama kolaylaştıran çözüm ortakları mevcut.

Kurumsal bir kimliğimiz var ve bunu markalarıyla birlikte dijital dünyaya açmak, bunun bize bir gelir kaynağı olmasını istiyorsak yine bizim gibi kurumsal bir web tasarım firmasından destek almanızın zamanı gelmiştir. Kurumsal firma diyoruz çünkü firmanızı ve markanızın dijitale geçişi sürecinde ki her bir adım oldukça önemli ve doğru anlatılmalıdır yapılacak bir hata sizi ve markanızı dijital dünyada olumuz yönde etkileyebilir Bu nedenle tasarım firması seçimi de oldukça önemlidir.

Tasarımınız firmanızın ve markanızın dijital mecradaki yansıması vitrinidir aslında. Müşteri ile marka arasında ki ilk köprüdür , müşterilerinizin bilgi edinebileceği markayı ve firmanızı ilk sorgulayacağı tanıyacağı alandır. Müşterilerinizin size ulaşması markayı tanıması marka ile sağlıklı ilişki kurması hem şeffaflık hemde müşteri memnuniyeti açısından önemlidir.Bu nedenle bu köprüyü sağlam kurmak ve sürdürülebilir inşa etmek tamamen sizin ve uzman tasarım ekiplerinin hayal gücüne kalmıştır.

Web tasarımı sürecinde neler yapılmalı ?

Tasarım sürecinin ilk adımı hedeflenen kitlenin yoğunluğu ve trafiğine göre sunucu seçiminin yapılması kesintisiz uptime hizmeti veren ülkemizin önde gelen sunucu firmaları tercih edilmelidir Bu hem müşterilerimizin güvenliği hemde firmamızın kariyeri içinde çok önemlidir.

Asıl amacımızı unutmadan müşterilerimizin güvenle alış veriş edeceği ya da bizler hakkında bilgi edinebileceği görsel kirlilik içermeyen tasarımlar tercih edilmelidir. Tasarımın fonksiyonel ve erişebilirlik adına esnek olmalı kolay ulaşım sağlayan navigasyon menü gibi araçların olmasına dikkat edilmelidir.

Günümüzde artık en çok kullanım oranına sahip mobil cihazlar internetin her alanın da. Tasarım sürecinde responsive dediğimiz uyumluluk süreci de oldukça önemli bir konu. Müşterilerimizin ziyaretimize nereden geleceğini bilmesekte,yaptıracağımız tasarım her teknolojik cihazdan gelecek olan müşterimize ya da ziyaretçimize erişim imkanı sağlamalı bu tablet de olabilir tv de olabilir. Bunlar hesaplanmalı ve düşünülerek kurumsal kimliğinizi yansıtan eşsiz bir arayüz ile markanızla bütünleşerek olağanüstü bir tasarım ile dijital dünyaya adım atabilirsiniz.

Kurumsal web tasarım firması seçerken nelere dikkat etmeliyiz ?

Gezindiğimiz web siteleri bizler için birer sayfa gibi gelsede oluşumunun her evresinde farklı bir imza bulunmaktadır. Görsel tasarımı,Yazılımsal Tasarımı ve Arama motoru optimizasyonu gibi üç farklı gövdeden oluşur bunlardan herhangi biri eksik yada hatalı olduğunda istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Peki bu alanlarda işin uzmanı olan firmayı nasıl tespit edebilir ve ona web tasarımlarımızı yaptırabiliriz.

Öncelikle tasarımını yaptıracağımız firmanın kurumsal kimliğini sektörde kaç yıldır hizmet verdiğini kendi web sitesinden araştırarak da elde edebiliriz. Sahip olduğu tasarımı inceler yaptıklarını ve yapabileceklerini gözlemlemiş oluruz. Kurumsal kimliğe sahip olan firmanın referanslarına göz atmadan olmayacaktır.

Referansları arasındaki markaların ne kadar ünlü markalar olduğunu gözlemleyebilir sitelerini ziyaret edebilir ve çıkartmış oldukları işleri kullandığı teknoloji ve yazılım dilini analiz edebiliriz.

Tasarım firmasının sektördeki çözüm ortakları, global partnerleri, almış olduğu ödül teşekkür gibi sertifikasyonlar da kurumsallığın önemini pekiştiren detaylardır.

