Whatsapp ile Sipariş Bade Butik’te

Bade Butik sunduğu indirimler, ücretsiz kargo hizmeti ve mevsimine uygun her giyim kategorisinden ürünleriyle göz dolduruyor. Instagram, Facebook ve Twitter sosyal medya ağlarından da rahatlıkla takip edilen butik mağazasına ulaşmak için www.badebutik.comlinkini kullanmak yeterli oluyor.

Modayı Mevsiminde Yaşayın

Kadın giyim butik mağazası elbise, etek, Jean, ceket, gömlek üzerine sunduğu modellerde modayı mevsimine göre yaşatırken, günlük kombinleriniz için en şık kıyafetleri de yine mevsimine uygun şekilde bulursunuz.

Ürün çeşitliliği bakımından diğer butiklere göre daha önde olan Bade Butik, Whatsapp üzerinden 09.00-02.00 arası sipariş alıyor. Web sitesi üzerinden farklı ödeme seçenekleriyle alışveriş yapacağınız sanal mağazada; havale/EFT, banka ve kredi kartı ile kapıda ödeme seçenekleri bulunuyor.

Renkli Gösterişli Kıyafet Seçenekleri

Birbirinden renkli ve gösterişli elbise modelleri ile göz dolduran butik, günlük ve özel günler için, farklı kombin seçeneklerini de alışveriş yapan kadınlara sunuyor. En trend parçaları, uygun fiyata sanal mağazada bulmak mümkün oluyor.

Günlük kıyafetlerinizde jeanler, bluzlar, crop ürünler, atlet, tunik, tulum, kimono, hırka, kazak, yelek ve daha birçok ürüne uygun ödeme seçenekleri ve fiyatlarıyla ulaşan kadınlar; ceket, mont, kaban, trençkot gibi mevsimlik ürünlere de yine uygun fiyatlarla alabiliyor.

Keşfedilecek Yeni Koleksiyonlar

Keşfedilecek yeni koleksiyonları bulacağınız Bade Butik, yazın daha fazla tercih edilen tişört ürünleri ve Jean pantolonları ön plana çıkarırken, kış mevsiminde soğuktan korunmak için tercih edeceğiniz sweatshirtleri, boğazlı, V yakalı, balıkçı yakalı triko kazakları ise yine bu tarz giyinen kadınların beğenisine sunuyor.

Dolabında klasik giyimden vazgeçmeyen kadınlar için her sezon tercih edilen gömlek ürünleri, birbirinden farklı renk ve desenlere sahip şekilde satışa sunulurken, şıklığından ve zarafetinden ödün vermeyen kadınlar için, modası hiç geçmeyen dış giyim, alt ve üst giyimlerde, 100 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo sunuyor. Ayrıca seçili ürünlerde %70’lere varan indirim fırsatı da bulunuyor.