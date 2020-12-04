WhatsApp’a yeni özellikler geliyor! Her sohbete özel duvar kağıdı ve kaybolan mesajlar.

WhatsApp dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında zirvede yerini korumaya devam ediyor. 5 milyar Android telefonda yüklü olan Facebook bünyesindeki uygulama tahtını korumak için geliştirilmeye ve yeni özellikler eklenmeye devam ediyor.

Son olarak 7 gün içinde silinen mesajlar, her sohbete özel duvar kağıdı tanımlama özelliği ve Alışveriş butonu güncellemelerini duyrdu.

WhatsApp’da 7 gün içinde silinen mesajlar

Kaybolan mesajlar olarak isimlendirilen bu özellik ile herhangi bir sohbet içerisindeki herhangi bir mesajı 7 gün içerisinde otomatik silinmesi için ayarlaya biliyorsunuz. Kaybolan mesajlar kasım ayında Android ve iOS cihazlarda kullanıma sunulmaya başlandı fakat Türkiye’de henüz bu özellik aktif değil. Özelliği ilk deneyimleyenlerden olmak için Android’e WhatsApp uygulamanızı yükleyin veya güncelleyin.

WhatsApp’da her sohbet için özel duvar kağıdı tanımlama özelliği

Her sohbete ayrı bir duvar kağıdı tanımlayarak yanlış kişilere yanlış mesajları göndermek bir dalgınlığınız var ise bu tarihe gömebilirsiniz.

WhatsApp’a sohbete özel duvar kağıdı nasıl ayarlanır?

Özel duvar kağıdı tanımlayacağınız sohbeti açın.

Sağ üstteki üç nokta simgesine dokunun.

Açılan menüden “ Duvar Kağıdı ” na tıklayın.

“ Değiştir ”e tıklayın.

Parlak, Koyu, Düz Renkler ya da Fotoğraflarım ’dan birini seçin.

Açılan galeriden istediğiniz duvar kağıdını seçin.

“ Duvar Kağıdını Ayarla ”ya tıklayın

” Bu sohbet için” seçeneğini işaretleyip “ Tamam ” a dokunun.

WhatsApp'ın kullanıcı sözleşmesinde değişiklikler yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı ve bu keşif ile birlikte yeni bir özellik daha ortaya çıktı.

WABetaInfo ekibi tarafından keşfedilen değişiklikler, Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. Bu yeni özellik, uygulamanın göndereceği ve kullanıcıların onaylaması gereken durumlar için yeni bir banner sayfasını içeriyor. WhatsApp, bu özellik kapsamında da ilk olarak, kısa bir süre sonra yapacağı kullanım şartı sözleşmesi değişikliklerini kullanıcılara gösterecek. Uygulamalar hakkında daha detaylı bilgi ve en güncel versiyonlarını indirmek için www.cebimeindir.com ‘u ziyaret edebilirsiniz.