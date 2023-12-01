Yaşlılık, biyolojik açıdan, fiziksel ve zihinsel fonksiyonların yavaş yavaş azalması olarak tanımlanabilir. Bu dönemde, kas ve kemik gücü azalır, görme ve işitme gibi duyusal fonksiyonlar zayıflar, hafıza ve öğrenme gibi bilişsel fonksiyonlar yavaşlar.

YAŞLI KİME DENİR?

Yaşlılık, sosyal açıdan, kişinin aile ve arkadaş çevresindeki rollerinin değişmesi olarak tanımlanabilir. Bu dönemde, kişi emekli olabilir, aile bireylerinin bakımını üstlenebilir veya sosyal aktivitelere daha fazla zaman ayırabilir.

YAŞLILIK NE ZAMAN BAŞLAR?

İtalyan şair Dante yaşlılığın 45 yaşında başladığına inanıyordu. İngiltere’de yapılan bir anket ise 59 yaşa işaret ediyordu. Birleşmiş Milletler ve birçok bilim insanı ise yaşlılığın 60’tan sonra başladığını düşünüyor.

KAÇ YAŞINDAN SONRA YAŞLI KABUL EDİLİR?

Yaşlılık, 65 yaş ve üzeri kişileri kapsayan bir kavram olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu yaş sınırı, kişinin yaşam tarzı, sağlık durumu ve sosyal çevresi gibi faktörlere göre değişebilir. Bazı kişiler, 65 yaşın altında da yaşlı olarak kabul edilebilirken, bazı kişiler 65 yaşından sonra da genç olarak kabul edilebilir.

YAŞLILIK HASTALIK MIDIR?

Yaşlılık, bir hastalık değildir. Ancak, yaşlanmayla birlikte çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle, yaşlı kişilerin düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırmaları önemlidir.

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI

Fransız rahibe Lucile Randon'un 118 yaşında hayata gözlerini yumması üzerine 115 yaşındaki İspanyol Maria Branyas Morera dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness rekorlar Kitabı'na girdi.

Bugüne kadar kırılan en uzun ömür rekorunun, 120'inci doğum gününü 1995 yılında kutlayan Fransız Jeanne Calment'e ait olduğu biliniyor. 122 yaşında yaşamını yitiren Calment şimdiye kadar bilinen en yaşlı insan unvanını elinde tutuyor.

Ancak 18'inci yüzyılda Comte de Buffon olarak bilinen Fransız doğa bilimci Georges-Louis Leclerc, kaza veya hastalık geçirmemiş bir insanın teorik olarak en fazla 100 yıl yaşayabileceği teorisini ortaya atmıştı.

TÜRKİYE'DE YAŞLILIK

Avrupa Komisyonu için Eurobarometer tarafından Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye'de aktif yaşlanma üzerine yapılan araştırma, Türkiye'de 58 yaşından itibaren yaşlılığın başladığı görüşünün hakim olduğunu ortaya koydu. Avrupa Birliği ülkelerinde ise yaşlılığın 64'ten itibaren başladığı algısı hakim.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete, Eurobarometer tarafından yapılan araştırma sonuçlarını değerlendirdi.

Araştırmada Türkiye'de binin üzerinde, Avrupa'da ise 26 binin üzerinde kişiyle yüzyüze mülakat yapıldığını ve Türkiye'de aktif yaşlanmaya ilişkin algının ortaya konulduğunu belirten Özmete, Türkiye'de Eylül–Ekim 2011 tarihlerinde verileri toplanan araştırmanın sonuç raporunun yayımlandığını belirtti.

Özmete, araştırmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de yaşlı nüfusunun artışıyla ilgili endişeler bulunuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 35'inin Türkiye'deki 65 yaş ve üzerindeki bireylerin artışı ile ilgili olarak endişeli oldukları belirlendi. Bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 42. Türkiye'de 55 yaş ve üzerindeki kişilerin genel olarak olumsuz algılanma oranı ise yüzde 30 olarak bulundu.







