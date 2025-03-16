Yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? 16 Mart Ankara, İzmir, İstanbul il il Teravih namazı saatleri

Yatsı namazına dakikalar kala, ezanın tam olarak saat kaçta okunacağı da araştırılmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya gibi iller ile diğer tüm illerin yatsı namazı vakitleri Diyanet tarafından yayınlanıyor. Yatsı namazından sonra kılınan Teravih namazı için de sorgulamalar sürüyor. İllere göre farklılık gösteren yatsı ezanı saatlerini yazımızda sizler için derledik.





İSTANBUL YATSI EZANI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde (www.diyanet.gov.tr) yayınladığı namaz vakitlerine göre, bugün (16 Mart) İstanbul'da yatsı namazı vakti saat 20.38'de.

ANKARA YATSI EZANI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in Ankara için yayınladığı namaz vakitlerine göre, bugün Ankara'da yatsı namazı saat 20.21'de.

İZMİR YATSI EZANI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri cetveline göre, İzmir'de bugün yatsı ezanı saat 20.42'de okunacak.

KONYA YATSI EZANI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in resmi sitesinde yayınladığı Konya namaz vakitleri listesine göre, bugün Konya'da yatsı ezanı saat 20.20'de okunacak.





Yatsı namazı ne zamana kadar kılınabilir?

Yatsı namazı nın vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, “imsak” vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, 1/159 [957-959]). Yatsı namazı bu süre içinde herhangi bir vakitte kılınabilir. Bununla birlikte bazı âlimler, bütün farz namazlarda olduğu gibi yatsı namazını da vaktinin ilk diliminde kılmanın Hz. Peygamber’in (s.a.s.) tavsiyesi gereğince daha faziletli olduğunu söylemişlerdir. Buna karşılık yine bazı rivâyetlere dayanarak yatsı namazını gecenin biraz ilerleyen diliminde kılmanın daha uygun olduğunu söyleyen âlimler de vardır (İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/278).

Şâfiî mezhebine göre yatsı namazının vakti batı ufkundaki kızıllığın kaybolmasıyla başlar, tan yerinin ağarmasına kadar devam eder. Ancak bu mezhebe göre yatsı namazının vakti kendi içinde “faziletli”, “ihtiyârî”, “cevâz” ve “özür” olmak üzere dörde ayrılır. Faziletli vakit, vaktin başında kılınmasıdır. İhtiyarî vakit, gecenin ilk üçte bir vaktidir. Bundan sonra fecre kadarki vakit ise cevaz vaktidir. Bu vakitte yatsı namazını kılmak caiz ise de mekruhtur. Özür vakti ise yatsının cem-i takdim ile kılınacağı akşam namazı vaktidir (Nevevî, el-Mecmû’, 3/31).





Teravih namazının hükmü ve mahiyeti nedir?

Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazın ismidir.

Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rek‘atta bir dinlenme amacıyla biraz araverildiğinden "terâvîh" denmiştir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rek'atta bir selâm vererek kılmak caiz ise de iki rek'atta bir selâm vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rek'atının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.











