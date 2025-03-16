Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Dini Bilgiler
Yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? 16 Mart Ankara, İzmir, İstanbul il il Teravih namazı saatleri

Yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? 16 Mart Ankara, İzmir, İstanbul il il Teravih namazı saatleri

Cengiz Gönültaş
18:5216/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
İl il yatsı namazı vakitleri
İl il yatsı namazı vakitleri

Yatsı ezanı için az bir süre kaldı. Mübarek üç aylardan Ramazan ayının yarısı geride kaldı. Yatsı namazından sonra kılınan ve nafile namaz olan Teravih namazı fecrin doğuşuna kadar kılınabilmektedir. Peki bugün yatsı ezanı saat kaçta okunacak? Teravih namazı saat kaçta? İşte 16 Mart 2025 tarihli Diyanet'in yayınladığı il il namaz vakitleri listesi.

Yatsı namazına dakikalar kala, ezanın tam olarak saat kaçta okunacağı da araştırılmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya gibi iller ile diğer tüm illerin yatsı namazı vakitleri Diyanet tarafından yayınlanıyor. Yatsı namazından sonra kılınan Teravih namazı için de sorgulamalar sürüyor. İllere göre farklılık gösteren yatsı ezanı saatlerini yazımızda sizler için derledik.


İSTANBUL YATSI EZANI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde (www.diyanet.gov.tr) yayınladığı namaz vakitlerine göre,
bugün (16 Mart) İstanbul'da yatsı namazı vakti saat 20.38'de.

ANKARA YATSI EZANI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in Ankara için yayınladığı namaz vakitlerine göre, bugün
Ankara'da yatsı namazı saat 20.21'de.

İZMİR YATSI EZANI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri cetveline göre,
İzmir'de bugün yatsı ezanı saat 20.42'de
okunacak.

KONYA YATSI EZANI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in resmi sitesinde yayınladığı Konya namaz vakitleri listesine göre, bugün
Konya'da yatsı ezanı saat 20.20'de
okunacak.

Yatsı namazı ne zamana kadar kılınabilir?

nın vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, “imsak” vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, 1/159 [957-959]). Yatsı namazı bu süre içinde herhangi bir vakitte kılınabilir. Bununla birlikte bazı âlimler, bütün farz namazlarda olduğu gibi yatsı namazını da vaktinin ilk diliminde kılmanın Hz. Peygamber’in (s.a.s.) tavsiyesi gereğince daha faziletli olduğunu söylemişlerdir. Buna karşılık yine bazı rivâyetlere dayanarak yatsı namazını gecenin biraz ilerleyen diliminde kılmanın daha uygun olduğunu söyleyen âlimler de vardır (İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/278).

Şâfiî mezhebine göre yatsı namazının vakti batı ufkundaki kızıllığın kaybolmasıyla başlar, tan yerinin ağarmasına kadar devam eder. Ancak bu mezhebe göre yatsı namazının vakti kendi içinde “faziletli”, “ihtiyârî”, “cevâz” ve “özür” olmak üzere dörde ayrılır. Faziletli vakit, vaktin başında kılınmasıdır. İhtiyarî vakit, gecenin ilk üçte bir vaktidir. Bundan sonra fecre kadarki vakit ise cevaz vaktidir. Bu vakitte yatsı namazını kılmak caiz ise de mekruhtur. Özür vakti ise yatsının cem-i takdim ile kılınacağı akşam namazı vaktidir (Nevevî, el-Mecmû’, 3/31).


Teravih namazının hükmü ve mahiyeti nedir?

Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazın ismidir.

Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rek‘atta bir dinlenme amacıyla biraz araverildiğinden "terâvîh" denmiştir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rek'atta bir selâm vererek kılmak caiz ise de iki rek'atta bir selâm vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rek'atının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.




#Yatsı namazı vakitleri
#Yatsı ezanı saati
#İstanbul yatsı namazı
#Ankara yatsı namazı
#İzmir yatsı namazı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL 2025 yılı 2. dönem sınavı ne zaman? AÖL çıkmış sorular ve cevapları