Yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? 16 Mart Ankara, İzmir, İstanbul il il Teravih namazı saatleri

Yatsı ezanı için az bir süre kaldı. Mübarek üç aylardan Ramazan ayının yarısı geride kaldı. Yatsı namazından sonra kılınan ve nafile namaz olan Teravih namazı fecrin doğuşuna kadar kılınabilmektedir. Peki bugün yatsı ezanı saat kaçta okunacak? Teravih namazı saat kaçta? İşte 16 Mart 2025 tarihli Diyanet'in yayınladığı il il namaz vakitleri listesi.
Yatsı namazına dakikalar kala, ezanın tam olarak saat kaçta okunacağı da araştırılmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya gibi iller ile diğer tüm illerin yatsı namazı vakitleri Diyanet tarafından yayınlanıyor. Yatsı namazından sonra kılınan Teravih namazı için de sorgulamalar sürüyor. İllere göre farklılık gösteren yatsı ezanı saatlerini yazımızda sizler için derledik.
İSTANBUL YATSI EZANI SAAT KAÇTA?
ANKARA YATSI EZANI SAAT KAÇTA?
İZMİR YATSI EZANI SAAT KAÇTA?
KONYA YATSI EZANI SAAT KAÇTA?
Yatsı namazı ne zamana kadar kılınabilir?
Şâfiî mezhebine göre yatsı namazının vakti batı ufkundaki kızıllığın kaybolmasıyla başlar, tan yerinin ağarmasına kadar devam eder. Ancak bu mezhebe göre yatsı namazının vakti kendi içinde “faziletli”, “ihtiyârî”, “cevâz” ve “özür” olmak üzere dörde ayrılır. Faziletli vakit, vaktin başında kılınmasıdır. İhtiyarî vakit, gecenin ilk üçte bir vaktidir. Bundan sonra fecre kadarki vakit ise cevaz vaktidir. Bu vakitte yatsı namazını kılmak caiz ise de mekruhtur. Özür vakti ise yatsının cem-i takdim ile kılınacağı akşam namazı vaktidir (Nevevî, el-Mecmû’, 3/31).
Teravih namazının hükmü ve mahiyeti nedir?
Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazın ismidir.
Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rek‘atta bir dinlenme amacıyla biraz araverildiğinden "terâvîh" denmiştir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
Teravih namazını dört rek'atta bir selâm vererek kılmak caiz ise de iki rek'atta bir selâm vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rek'atının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.