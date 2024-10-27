Yavuz Ağıralioğlu’nun bir süredir yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu biliniyordu. Yeni partisi için kolları sıvayan Ağıralioğlu’nun partisinin adı ve amblemi de merak konusu oldu. Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapmış ardından Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılmıştı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyleyerek partisinden istifa etmişti. Peki Yavuz Ağıralioğlu’nun partisi kuruldu mu, ne zaman kurulacak? Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin ismi ve amblemini açıkladı mı?
Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni parti girişimi, Türk siyasetinde dikkat çeken bir hamle olarak öne çıkıyor. Geçmişte Büyük Birlik Partisi ve İYİ Parti’de önemli görevler üstlenmiş olan Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasına tepki göstermiş ve bu durumdan sonra İYİ Parti'den ayrılmıştı.
Yavuz Ağıralioğlu partiyi kurdu mu ne zaman kuracak?
İYİ Parti'den istifa ettikten sonra yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu ve tanıtım toplantısının 28 Ekim'de Ankara'da düzenleneceğini belirtmeniz, siyasi gündemi takip edenler için oldukça ilgi çekici bir gelişme. Ağıralioğlu’nun kuracağı partinin isminin henüz açıklanmamış olması, merak uyandıran bir durum.
Yavuz Ağıralioğlu'nun kurduğu partisinin ismi nedir?
Yavuz Ağıralioğlu'nun siyasi parti kurmaya hazırlandığı öğrenildi. Partinin kuruluş dilekçesi 28 Ekim Pazartesi günü verilecek, aynı gün Ankara'da bir tanıtım toplantısı yapılacak.
Ağıralioğlu'nun partisinin ismi henüz açıklanmadı. Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapmış ardından Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılmıştı. Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'de grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü görevlerini yürütmüştü.
Ağıralioğlu, 2023 seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemiş ardından 5 yıldır üyesi olduğu İYİ Parti'den istifa etmişti.
Yavuz Ağıralioğlu Yeni partisinin ismi ve amblemi belli oldu mu?
Gazeteci İsmail Saymaz’ın iddiasına göre, Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin adı ‘Anahtar Parti’ ve kısaltması ‘A Parti’ olacak. Partinin amblemi ise ‘Anahtar’ olacak. Bu açıklamayı sosyal medya hesabından yapan gazeteci İsmail Saymaz’ın yaptığı paylaşımın ardından gözler Yavuz Ağıralioğlu’na çevrildi.
Yavuz Ağıralioğlu kimdir?
1 Şubat 1972'de Trabzon'un Çaykara ilçesinin Eğridere köyünde doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Hatice'dir. 6 yaşına kadar Eğridere köyünde yaşadıktan sonra ailesi Sorgun, Yozgat'a yerleşmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Sorgun'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.
1995-1997 yıllarında Alperen Ocakları Genel Başkanlığı; Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkanlığı döneminde Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliği ve genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında Büyük Birlik Partisi genel başkanlığına aday olmuştur. 2011 yılından itibaren Türkiye İnisiyatif Merkezi Başkanlığını yürütmektedir.
Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılmış, 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul milletvekili seçilmiş, ayrıca Temmuz 2018'den Temmuz 2019'a dek İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevini de yürütmüştür. 2019-2020 yıllarında İYİ Parti Sözcüsü ve 2020-2022 yıllarında ise Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olarak görev yapmıştır.
2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasına ve Millet İttifakı'nın HDP ile Kılıçdaroğlu'nun lehine anlaşmasına karşı çıkmış, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklamıştır. 28 Mart 2023'te 5 yıldır üyesi bulunduğu İYİ Parti'den istifa etmiştir.