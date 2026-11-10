İstiklalin temeli, kültürün istiklali

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Saat 09.05’te duracağız… Peki, sonra? Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için gösterdiğimiz özeni, onun neyi başardığını anlamak, o başarıyı korumak, kollamak ve geliştirmek için de gösterebiliyor muyuz?

Atatürk’ü anlamamızda Attilâ İlhan’ın, Kemal Tahir’in ve rahmetli Halit Refiğ’in büyük payı vardır. Bize şu kapıyı açtılar: Millî bağımsızlık ile millî kültürü birbirinden ayırmamayı!..

Neden mi? 3 bağlamda anlatmaya çalışalım…

1. Millî bağımsızlık, haritada sınır çizmekle muhafaza edilmez. O sınırların içinde kimin karar verdiği, neyin üretilebildiği, hangi bilgiye ve teknolojiye sahip olunduğu da önemlidir. Askerî zaferi, iktisadi ve siyasi iradeyle kalıcılaştırmak gerekir. Zira başkalarının iznine bağlı bir gelecek, ne kadar parlak görünürse görünsün, bizim geleceğimiz değildir.

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2. Atatürk, 1932’de şöyle diyor: “Millî kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türk Cumhuriyeti’nin temel dileği olarak temin edeceğiz.” 1933’te “Onuncu Yıl Nutku”nda şu ifade yer alıyor:“…temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti…” 1936’da Afet İnan’ın “Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler” kitabında yer aldığı şekliyle ise söz şu: “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür”.

Dikkat buyurun; “süsü, aksesuarı” demiyor… “Temeli!” diyor… İşte sık sık sözünü ettiğimiz, ısrarla anlatmaya çalıştığımız ‘ortak ruhî şekillenme’ tam da bu zemine oturuyor. Peki, kültür birkaç törene, sanat ise boş zaman faaliyetine indirgendiğinde, devletin temeli ne hâle gelir?..

Dünyaya açılmak başka, dünyayı taklit etmek başkadır… Millî olmak, kendini dünyaya kapatmak değil, onunla kendi kimliğimizle ilişki kurabilmektir. Bir de tabii ‘yerlilik’ ile ‘millîlik’i karıştırmamak gerekir. Yerli olmak bu topraklarda üretmek, millî olmak ise bu toprakların ruhuyla düşünmektir…

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3. Millî mücadelenin etkisi Anadolu ile sınırlı kalmadı. Bu devrimin başarısı, sömürge yönetimi altındaki toplumlara bağımsızlığın imkânını gösteren güçlü bir örnek olmasıydı. Türkiye yalnızca kendi kaderini değiştirmedi; başkalarının kendi kaderleri üzerine düşünmesine de cesaret verdi. Atatürk’ün dünya üzerindeki kalıcı etkisini biraz da burada aramakta yarar var.

Türkiye, 24 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, hiçbir güç merkezinin uzantısı olmadan kendi menfaatleri doğrultusunda karar verebilmesini savunuyor ve bu mirasın sorumluluğunu da üstleniyorsa, Gazi’yi doğru anlamışız demektir.

Öte yandan bağımsız dış politikanın dayanağı sadece diplomasi değildir. Üreten ekonomi, bilim ve teknoloji kadar, dilini ve kültürünü gelecek kuşaklara taşıyabilen bir toplum da gerekir.

Rahmetli Alev Alatlı’nın tespitiyle “Türkiye dünyaya iyi gelir” diyorsak, dünyaya ne kattığımızı da göstereceğiz. İtibar, söylenen ile yapılan arasındaki mesafe kapandıkça büyür…

Cumhuriyetimizin banisini saygı ve rahmetle anıyoruz.

Saat 09.05’te durmak vefadır. Ardından ne için çalışacağımızı bilmek de öyle…

Yarına söz verenler

Türk Telekom stratejik konumlanmasının gereği, Antalya’da 9 Kasım’da başlayan ve 20 Kasım’a kadar sürecek COP31’in temel destekçilerinden ve “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” sponsoru.

Türk Telekom, Konferans’ın tüm dijital alt yapısını ve içeriğin tüm dünyaya taşınmasının sorumluluğunu üstlenirken 11 adet panele de ev sahipliği yapacak. 14 Kasım saat 15.00’de’ki “Yaşam Boyu Yeşil Dönüşüm: Eğitim ve Geleceğin İş Gücü” panelinin hasbelkader moderatörlüğünü de biz üstlendik…

İnnova CEO’su Huzeyfe Yılmaz, Gazeteci Bünyamin Sürmeli ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan’ın konuşmacı olarak katılacağı panelde; şu konulara değineceğiz:

Gençlerin teknolojideki yetkinlik düzeyi, teknoloji çözümlerinin kurumların sürdürülebilirlik hedeflerine katkısı ve bu alanda nitelikli insan kıymeti ihtiyacını karşılamak için neler yapılabileceği; genç kuşağın iklim krizi, çevre ve sürdürülebilirlik konularındaki farkındalık seviyesi, yeşil dönüşüm bilincinin oluşturulmasında medyanın rolü, gelecekte iklim ve sürdürülebilirlik alanında öne çıkacak meslekler ve yetkinlikler ile üniversite eğitim modellerinin dijitalleşme ve yeşil dönüşüme göre nasıl güncelleneceği vb…

Türkiye’nin Yumuşak Güç Endeksi puanını artırması için ciddi fırsat. 30 bin civarında görevlinin hazır bulanacağı Konferansa başkanlık yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ifadesiyle doğrudan 2 milyar dolarlık bir ekonomik hareketliliğin beklendiği bu devasa organizasyon da inşallah NATO toplantısı gibi kazasız belasız atlatılacaktır.

YZ ile muhabbette sınırlara dikkat

Yapay zekânın (YZ) yapay asistanlarıyla sohbet edilirken yaratılan o samimi hava, ne yazık ki en büyük güvenlik açığı haline gelebiliyormuş. Yazılım firması Bitdefender’in Türkiye Distribütörü firmanın Direktörü Alev Akkoyunlu’nun dikkat çektiği noktalar, dijital mahremiyet açısından son derece kritik.

Akkoyunlu, 5 temel önlemi ve dijital ayak izini korumak adına dikkat edilmesi gerekenleri şöyle vurgulamış:

Sohbet penceresi kişisel günlük değil: Yazılan her kelime sunucularda saklanıyor ve gerektiğinde incelenebiliyor. Başkalarının görmesinden rahatsız olunacak hiçbir şey buraya not edilmemeli.

Hassas ve finansal veriler: Şifreler, T.C. kimlik numaraları, banka ve kredi kartı bilgileri bu pencerelerin kesinlikle dışında kalmalı.

Kurumsal ve ikinci şahıs verileri: Şirket içi gizli belgeleri, sözleşmeleri ya da aile/iş arkadaşlara ait kişisel verileri YZ’ye yüklemek, bu verileri kurum dışı sunuculara emanet etmektir. Kurumsal kullanım politikalarını çiğnememeye özen gösterilmeli.

Gizlilik ve veri ayarları: Sohbet geçmişinin model eğitiminde kullanılıp kullanılmadığı, verilerin ne kadar süre saklandığı kontrol edilmeli. Gereksiz entegrasyonlar kapatılmalı, eski sohbetler silinmeli.

Hesap güvenliği: Güçlü, benzersiz şifreler ve iki faktörlü doğrulama kullanımı hayati önem taşıyor.

YZ araçlarından faydalanırken verilerin kontrolünün elden çıkabileceğini unutmamakta ve tedbiri elden bırakmamakta fayda var.