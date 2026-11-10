Brezilya ve ABD seçimlerinde İsrail etkisi

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Gazze soykırımına kadar bütün dünyada, neredeyse insanlığın kaderine Siyonizm organizasyonu hâkim olmaya başlamıştı.

Bu cümleyi bilerek kurdum. Kâinatı her daim var eden ve yaşatan Cenab-ı Hak’tır. Kâinatta bir noktaya kadar firavunlara, imparatorluklara, devletlere ve Siyonizm gibi teşkilatlara bir fırsat verilir. Ne zaman bu güç kendisini kâinatın yaratıcısı yerine koyarsa işte o zaman firavun için zeval vakti gelmiş demektir.

İkinci Dünya Savaşı›ndan sonra kurulan dünya düzeni, Batı dünya düzeniydi. Fakat bu düzeni içeriden kuşatan küresel Siyonizm›di. Rahmetli Erbakan Hocamız Siyonizm›den bütün bahsederken şu soruyu kendimize sorardık: Acaba bu anlatımda abartı var mı?.

Gazze soykırımında ortaya çıkan adaletsizlik, haksızlık karşısında Batı değerleri yerle yeksan olurken hiçbir devletin ağzını bıçak açmadı.

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Gazze’de 100 bin kişi hayatını kaybetti.

Hitler’in Yahudilere yaptığının katbekat fazlasını İsrail devleti Filistinli Müslümanlara yaptı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve birçok uluslararası kurum, Gazze’deki katliamı soykırım olarak nitelendirdi.

GAZZE SOYKIRIMI DÜNYADA NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

Devletlerin suskun kaldığı soykırım karşısında insanlık uyandı ve dünya nüfusunun en az yarısı Filistin destekçisi ve İsrail karşıtı bir pozisyon aldı.

Latin Amerika’da,

Amerika Birleşik Devletleri’nde,

Avrupa ülkelerinin tamamında,

Türkiye’de,

İspanya›da,

İrlanda›da,

Uzak Doğu’da,

Dünyanın dört bir yanında insanlar sokaklara çıktı, İsrail’i lanetledi ve Filistin’i destekledi.

İnsanlığın tepkisi tek başına İsrail›e değildi. İsrail›e destek veren kendi devletlerine de tepki gösterdiler.

Gazze soykırımı şunu gösterdi ki dünyada işgale uğramamış tek kara parçası Gazze’dir

GAZZE SOYKIRIMININ ETKİSİ

ABD, İran’a saldırdığında ABD halkında savaşa karşı bir direnç gelişti ve savaşa verilen destek yüzde 30’u bir türlü aşmadı.

İran savaşının İsrail›in etkisiyle başladığı Dışişleri Bakanı tarafından dillendirildi. Bu savaşa yönelik tepki, önemli analistler tarafından «Gazze etkisi» olarak yorumlandı.

ABD’nin en başarılı üniversitelerinin öğrencileri darbedildi, tutuklandı. Harvard, Columbia ve MIT üniversitelerinin yönetimlerine baskı yapıldı, rektörleri görevden uzaklaştırıldı. Toplamda 200 üniversitede İsrail karşıtı eylem yapıldı.

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ABD’de birçok araştırma şirketinin yapmış olduğu araştırmalarda, İsrail’den yana mısınız, yoksa Hamas’tan yana mısınız?” şeklindeki bir soruya ABD halkının yüzde 25’i doğrudan Hamas’ı desteklediği cevabını verdi. Gençlerde bu oran yüzde 50’ye ulaştı.

New York seçimleri: ABD sokağı soykırım karşıtlığını seçimlerde gösterdi. Demokrat Parti adayı Mamdani, önce parti içi yarışta, daha sonra seçimde ABD’nin en büyük kentinin belediye başkanı seçildi. İsrail soykırımına ve Netanyahu’ya karşı tutumu çok netti.

BREZİLYA

Latin Amerika ülkelerinde Arjantin ve Kolombiya’da Siyonizm destekçisi adaylar seçim kazandı. Brezilya, bu yıkımın devam edip etmeyeceğini gösterecekti. Brezilya halkının kendi seçim gündeminde onlarca iç politika meselesi vardır. Fakat konu başlıklarından birisi de Siyonist bir adayın mı kazanacağı, yoksa Filistin yanlısı Lula’nın mı seçimi kazanacağıydı. Seçimi Lula kazandı. Filistin etkisi Brezilya’da da görülmüş oldu.

SIRBİSTAN SEÇİMLERİ

Bu seçimlerde İsrail destekçisi aday kaybetti ve öğrenci koalisyonu seçimi kazandı.

İSRAİL

Jerusalem Post, İsrail dâhil dört ülkede seçimi kaybettik diye haber paylaştı.

ABD ARA SEÇİMLERİ

Demokratlar soykırımın arkasında durdular ve milyonlarca tonluk bomba sevkiyatı yaparak doğrudan soykırımın ortağı oldular.

Trump bir ümit olabilir mi derken katliam şebekesine verdiği destek sonsuz ve sınırsızdı.

Ara seçimlerde sağlık güvencesi, eğitim alanındaki yetersizlikler, hayat pahalılığı, İran savaşı ve İsrail’e verilen sınırsız destek Trump ve ekibinin seçim kaybetmesine neden oldu.

GAZZE SOYKIRIMI DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK

1. Öncelikli olarak dünya milletleri Siyonizm›den ve İsrail›den nefret etmeye başladı.

2. Bu nefret, İsrail dışındaki Yahudilerin günlük yaşamlarını etkilemeye başladı.

3. Ortodoks, liberal ve sol görüşlü Yahudiler daha da güç kazandı.

İsrail›in sonsuz savaş doktrini, İsrail›i, ABD›yi ve onların yanında duranları hezimete uğrattı.

İsrail›de yeni kurulacak hükümet çok umut vermiyor. Fakat barış ortamı ve onun faydaları hissedilmeye başlarsa yeni dönemin ruhu iki devletli çözüme evrilebilir.

Gazze dünyayı değiştirecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.