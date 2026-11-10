Neoconlar “savaşa devam” diyorlar!

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in 3 Kasım’daki ara seçimlerin sonuçlarıyla ilgili olarak “X” hesabından yaptığı paylaşımda dile getirdiği 4 maddelik öneri paketi arasında ilk sırada İran’la savaşın sona erdirilmesi, son sıradaysa İsrail’le ilişkilerinin değiştirilmesi yer alıyordu.

Vance’in hezimetin kök sebebi olarak İran’la devam eden savaşı göstermesi bu savaşın en bağnaz savunucuları olan “Neoconlar” tarafından şiddetli tepkiyle karşılandı. Neocon sözde düşünce kuruluşları İsrail’in çıkarlarını Amerikan çıkarları gibi ambalajlanarak politika haline getirilmesi işlevi görüyor. Neoconlar ve İsrail ikizdirler, biribirinden ayrı düşünülemezler.

2003’te Irak’ın işgalinde başrol oynayan Neoconlar, Trump’ın İran’a savaş açması için yoğun bir kampanya yürüttüler. Sıradan Amerikalıların “sonsuz savaşlar”ın ekonomik maliyetlerine nasıl katlandıkları Neoconlar’ın zerre miskal umurlarında değildir. Seçimleri hangi partinin kaybettiği de önemsizdir.” İsrail Lobisi” ABD Kongresi’nde İsrail’e koşulsuz desteği devam ettirecek sayıda iki partili siyasetçiye sahip olduğu sürece diğer her şey teferruattır.

Neoconlar İran’la anlaşma yapmak için diplomatik girişimlerde bulunan Başkan Yardımcısı Vance’e savaş açtılar. Diğer yandan Neoconlar Vance ile Trump’ın arasını açmak, böylece Vance’i “topal ördek” yaparak 2028’de Başkan adaylığının önünü kesmeye de çalışıyorlar.

Washington’da bir “siper savaşı” yaşanıyor. Bir tarafta İran’la savaşı bitirmek, İsrail’le ilişkileri “istisnai” olmaktan çıkarmak ve “Önce Amerika”ya odaklanmak isteyenler var. Diğer yandaysa ABD’nin İsrail’in savaşlarını yapmaya devam etmesini isteyen “Önce İsrailciler” var.

“Önce Amerika” ile “Önce İsrail” kanatları arasındaki siper savaşını anlatmak için şu iki makale yeterli olacaktır. İlk makale 6 Kasım’da Joe Kent(responsiblestatecraft.org), diğeriyse 7 Kasım’da Michael Makovsky ve Blaise Misztal(The Hill) ortak imzasıyla yayınlandı.

Joe Kent İsrail için İran’a karşı açılacak bir savaşın Amerikan çıkarlarının aleyhinde olduğu gerekçesiyle “Ulusal Terörle Mücadele Merkezi”nin Direktörlüğünden istifa etmişti. Makovsky ve Misztal ise Neocon “Amerika Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü”nün (JINSA) en üst düzey iki yöneticisi. İki isim de ABD’nin İran’a savaş açması için uzun yıllardır çalıştı.

George W. Bush döneminde Pentagon’da üst düzey görevler yapan Makovsky, Barack Obama’nın imzaladığı “İran Nükleer Anlaşması”nın bozulması için de yoğun çaba sarf etti. Nitekim Trump ilk döneminde bu anlaşmayı iptal ederek Neoconlar’ı pek mutlu etmişti.

Makovsky ve Misztal’ın ortak makalesinin başlığı “Başkan Trump: Ara seçimleri unutun ve İran’daki işi sonuna kadar götürün” şeklindeydi. Başkan Yardımcısı JD Vance’in ve İran’ın, Amerikalılar’ın Cumhuriyetçiler’in ara seçimlerdeki ağır yenilgisini “savaş”a ve “İsrail”e yüklemesini istediklerini savunan Makovsky ve Misztal, Trump’ın bu görüşe aldırış etmeyerek İran’a karşı “işi bitireceği” yönündeki sözünü yerine getirmesi çağrısında bulunuyorlardı.

Seçimlerin Washington’daki siyasi manzarayı değiştirdiğini, ancak Ortadoğu’daki jeopolitik satranç tahtasını değiştirmediğini belirten Makovsky ve Misztall Tahran ile asla anlaşma yapılmamasını, aksine rejim değişikliği için gizli-açık her araca başvurulmasını savunuyorlardı.

Joe Kent ise ”Trump savaşı bugün sona erdirmeli ve bu savaşla bağlantılı tüm üst düzey yetkilileri görevden almalıdır” başlıklı yazısında ” İran’daki savaşı sona erdirmenin zamanı geldi. Bu, Başkan Yardımcısı Vance’in de kabul ettiği gibi, yadsınamaz bir gerçektir” diyordu. Kent, Trump’ın Neoconlar tarafından engellememesi için Dış İşleri ve Savunma Bakanlarını, CIA Direktörünü ve Beyaz Saray Genel Sekreterini azletmesini istiyordu. (Trump, Genel Sekreteri Susie Wiles’ı azletti. Ancak Kent’in kastettiği anlamda azlettiği şüpheli.)

Joe Kent İsrail’in dizginlenmesini sağlamak için ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve ekibinin de görevden alınmasını istiyordu. Huckabee ve ekibinin ABD’den çok İsrail’e bağlılık gösterdiklerini açıkça ortaya koyduklarına dikkat çeken Kent’in son sözleriyse şöyleydi:

“Amerikan halkı sesini yüksek ve net bir şekilde duyurmuş ve bu savaşı reddetmiştir. Başkan Trump’ın tek yapması gereken, savaşı sona erdirmek, İsrail’i dizginlemek ve Amerika’yı öncelikli kılmak için cesaret göstermektir.”

“Önce Amerika” ve “Önce İsrail” kanatları arasındaki “siper savaşı”nın Trump’ın son iki yıllık süresi içinde giderek daha da şiddetlenerek “cephe savaşı”na dönüşeceği aşikâr gözüküyor.

Başlıklar :israilabdabdullah muradoğlu
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Neoconlar “savaşa devam” diyorlar!
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