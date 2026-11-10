İdeolojik aidiyetlerin sonu yahut Türkiye’nin Gençleri

Bugün bu çok önemli araştırmadan hareket edip bazı sonuçlar arayacağım. Yerim yetmezse birkaç yazı daha devam etmek istiyorum mevzuya.

Başlayayım madem.

20. yüzyıl, biliyorsunuzdur, ideolojik aidiyetler çağıydı Türkiye için. Sağcı, solcu, milliyetçi, İslamcı, Kamalist… Hemen herkes kendini bir ideolojik kampta tanımlar ve aidiyetlerini buradan kurardı.

21. yüzyıl, bu aidiyetlerin zayıflayarak sürdüğü bir çağ olarak yaşanıyor. En azından 6 yıl arayla gençlerin bize verdiği veri bu. Öyle görünüyor. Bir kere “bu bana sunduğunuz geniş seçeneklerden hiçbiri bana uymuyor” diyen gençlerin oranı yüzde 25’e kadar yükselmiş. Dört gençten biri “kendimi bir ideolojik aidiyetle tanımlamıyorum” diyor. Buna bir de Atatürkçülük gibi aslında bir ideolojik yönelim olmaktan oldukça uzak “dağınık” bir düşünce biçimini benimsiyorum diyen yüzde 21’i eklersek (ki 2023 araştırmasında neredeyse yüzde 29 imiş bu rakam) diyebiliriz ki memleketteki gençlerin yarısının belirgin bir ideolojik yönelimi yok.

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2023’te 13,5 çıkan İslamcılık 2026’da 9,5’a gerilemiş. 2023’de 1,4 çıkan Liberalizm ise 8,2’ye fırlamış. Zaten yüzde 2-3 bandında çıkan sosyal demokrat, Kamalist ve laik tanımları kendi içlerinde sert düşüşler yaşamış. Kürt milliyetçiliği görece yükselmiş. Muhafazakarlık da öyle.

Gençlerde sağcılık solculuğun biraz önünde ama “ne sağcıyım ne solcu” cevabını işaretleyen gençlerin oranı yüzde 56 çıkmış.

İdeolojik aidiyetlerin son derece zayıfladığı bu genel tabloyu gençler açısından düşününce ortaya çıkan manzaranın sağlıklı mı sağlıksız mı olduğunu uzmanlarına bırakalım ama aklımızın erdiğini de söyleyelim. Türk genci siyaset kurumuna güvenini de yitiriyor olmalı ki manzara böyle çıkmış. Bunu uzun uzun konuşması, düşünmesi gerekir siyasi partilerin.

Bir başka çok önemli veri seti ise gençlerin kimleri “rol model” aldığı sonucunda çıkıyor karşımıza. En büyük pay yüzde 31 ile “rol modelim yok” sekmesinde. Ardından “bilim insanları”, “anne-baba”, “sporcu” ve “iş adamı” sekmeleri çıkıyor. “Tüh tüh gençlerimiz kimleri örnek alıyor” denilecek bir veri seti ile karşı karşıya değiliz anlayacağınız.

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Herhangi bir siyasetçiyi rol model alan gençlerin oranı 3,2’ye düşmüş ki bu rakam 2020’de 9,5 imiş. Bu da “gençler siyasete güvenini kaybediyor” durumunu destekleyen bir sonuç.

Dini kişilikleri rol model alan gençlerin oranı da 2,2. “Dini kişilikler” takkelerini önlerine alırlar da düşünürler mi? Elbette hayır. Onlar için gençleri eleştirmek en kolayı zira. Bir de konuşmaya başladıklarında Allah’ın dininin distribütörü gibi konuşmuyorlar mı, en çok ona tilt oluyor insan. “Şu şöyle olsa, bu da böyle olsa, herkeş de beni dinlese” diyerek yürümüyor işler. Bunu bir anlasa “dini kişilikler”, çok iyi olacak.

Umut verici bir haber: Sert düşüş “kokocu tayfa”da yaşanmış. Gençler “dizi oyuncularını rol model alıyorum” sekmesini 4,4’ten 2,2’ye düşürmüş. Bana sorarsanız o tayfaya bu oran da çok.

Bu konuda en hoşuma giden veriyi paylaşarak bitireyim ve verileri analiz etmeye sonraki yazıda devam edeyim nasipse. Gençlerin bu influncer ve internet fenomeni denilen isimleri rol model alma oranları yüzde 1’e kadar gerilemiş. Bütçe almadan “influence” etmeyen bu tiplere gençleri, seçmeni falan etkilemek için para yağdıran siyasiler akıllanırlar mı sonuç karşısında? Elbette hayır.