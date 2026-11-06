Çocuğa yüklenen anlam nasıl değişti?

06/11/2026, Cuma04:11
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
62

Bildirimler

Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklandı06 Kasım 2026 02:06 CumaSON DAKİKA
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında deplasmanda Celtic’e 3-2 mağlup oldu06 Kasım 2026 00:55 CumaSON DAKİKA
Mahkeme kararını açıkladı: Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki karar bekleniyor06 Kasım 2026 00:40 CumaSON DAKİKA
Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti05 Kasım 2026 23:58 PerşembeSON DAKİKA
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya hakkında dikkat çeken T+0 detayı: Hisselerini tasfiyeden bir gün önce satmış05 Kasım 2026 23:21 PerşembeSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklandıMekke Anlaşması Meclis'ten geçtiTutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya hakkında dikkat çeken T+0 detayı: Hisselerini tasfiyeden bir gün önce satmışAfyonkarahisar'daki katliamdan yeni detaylar: Önlerini silahla kesti, araçtan inmeyen iki öğretmeni öldürdüFon soruşturmasında flaş gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya'ya iki suçtan tutuklama talebi

Kadim medeniyetimizde, Anadolu’da çocuk için kullanılan iki kıymetli ifade vardı: “Çocuk rızkıyla gelir.” ve “Evlat berekettir.” Biz o kuşağa yetiştik.

Günümüzde, modern toplumlarda çocuk sahibi olmayı düşünen genç çiftlerin gündeminde ise bambaşka sorular var: Kariyerimiz ne olacak? Çocuğa yeterince zaman ayırabilecek miyiz? İyi bir eğitim verebilecek miyiz? Hayat standardımız düşer mi?

Elbette sorumluluk sahibi ebeveyn adaylarının bunları düşünmesi son derece doğal.

Ancak üzerinde durmamız gereken daha derin bir mesele var:

Çocuğa yüklediğimiz anlam ne zaman ve nasıl değişti?

DOĞURGANLIĞIN TEK BİR PARAMETRESİ YOK

Dünyada ve Türkiye’de doğurganlık oranlarındaki düşüşü yalnızca ekonomik şartlarla, konut fiyatlarıyla, evlilik yaşının yükselmesiyle ya da kadınların çalışma hayatına katılımıyla açıklayabilir miyiz?

Özellikle Avrupa ve OECD ülkelerindeki doğurganlığın düşüşü sadece ekonomik şartlara, refah seviyesine mi bağlı? Yoksa bütün bunların arkasında, modernleşmeyle birlikte yaşadığımız büyük bir zihniyet dönüşümü mü var?

Genellikle kadının çalışma hayatında varlığına dair, tek bir parametre üzerinden yapılan eleştiriler toplumdaki bu zihinsel dönüşümü ne yazık ki göremiyor. Ayrıca ev kadınlarının düşük doğurganlık oranı da bu iddiayı çürütüyor.

ÇOCUĞUN EKONOMİK DEĞERİNDEN PSİKOLOJİK DEĞERİNE

Amerikalı sosyolog Viviana Zelizer, 1985 yılında yayımladığı Pricing the Priceless Child (Paha Biçilmez Çocuğa Fiyat Biçmek) adlı çalışmasında bu dönüşümü çarpıcı biçimde inceler.

Sosyal psikolojisinin önemli isimlerinden ve benim de kitaplarını daha üniversite yıllarında okuduğum Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın ‘’Çocuğun Değeri’’ araştırmaları da bu noktada son derece kıymetli bir perspektif sunar.

2005 yılında yayımlanan, Türkiye’de üç kuşak üzerinden aile yapısındaki değişimi inceleyen araştırma, çocuğa atfedilen ekonomik değerin azaldığını, psikolojik değerin ise belirgin biçimde arttığını ortaya koyuyor.

EKONOMİK VE PSİKOLOJİK DEĞER NEDİR?

Tarım toplumunda çocuk, aynı zamanda ailenin üretim gücünün, kuşaklar arası dayanışmanın ve geleceğe ilişkin planlarının bir parçasıydı.

Çocuk, hayatın doğal akışının içindeydi. Aile içinde işgücü üzerinden bir ekonomik değere de sahipti.

Sanayileşme, kentleşme, eğitim sürelerinin uzaması ve aile yapısındaki dönüşümle birlikte bu bakış açısı da değişti.

Kağıtçıbaşı ve Zelizer araştırmalarının ortak noktası; çocuğun ekonomik değerinin psikolojik değere evrilmesidir.

Modern toplumda çocuk, ekonomik değerini kaybederken duygusal bakımdan ise paha biçilemez bir değere kavuştu. İlk duyduğumuzda son derece olumlu bir dönüşüm olarak düşündüğümüz bu durumun bambaşka yansımaları olduğunu ise zamanla görüyoruz.

Çocuk duygusal olarak hiç olmadığı kadar kıymetli hâle gelirken, günümüzde çocuk sahibi olmak da hiç olmadığı kadar karmaşık bir hale geldi.

Modern ebeveynlik, neredeyse sonu gelmeyen bir performans ve yeterlilik imtihanına dönüşmüş durumda. İyi bir okul, yabancı dil, spor, sanat, sosyal etkinlikler, nitelikli beslenme, güvenli çevre, başarılı bir gelecek…

Çocuğun değeri yükselirken ebeveynliğin maddi, manevi maliyeti de yükseliyor. Üstelik bu maliyet yalnızca ekonomik değil. Alternatif maliyet ile birlikte, zaman, emek, kariyer, sosyal hayat ve psikolojik sorumluluk da bu hesabın içinde yer alıyor.

Modern insanın çocuk sahibi olmadan önce bütün şartların mükemmel olmasını beklemesi ‘’Çocuk sahibi olmaya henüz hazır değiliz.’’ İfadesi biraz da bundan.

ÇOCUK AİLENİN HAYATINA MI KATILIYOR, AİLE ÇOCUĞA GÖRE Mİ NİZAM KURUYOR?

Anadolu’da ‘’bir çocuğu bir köy büyütür’’ sözü boşuna söylenmemiştir. Çocuk, geniş ailenin ve toplumsal hayatın içinde büyürdü. Anne babanın yanında dede, nine, akrabalar, komşular vardı. Çocuk yetiştirmek yalnızca anne babanın sorumluluğu değildi. Çocuk ev, okul, kurslar arasına sıkışmamıştı. Okul dışındaki zamanlarda, anne baba ile dükkana/tarlaya gider, sokakta yaşar, yaşına göre bizzat hayatın içinde yer alırdı.

İç göç ile birlikte, şehir hayatında çekirdek aile giderek yalnızlaştı. Geniş ailenin desteği azaldı, komşuluk ilişkileri zayıfladı. Çocuk bakımı profesyonel hizmetlere ve piyasa şartlarına daha bağımlı hâle geldi. Yani çocuğun ekonomik maliyeti arttı.

Eskiden çocuk hayatın doğal akışı içinde büyürken artık bugün bütün ailenin hayatının çocuk için yeniden organize edilmesi gerekiyor. Diğer yandan ‘’performans toplumu’’ dayatması da anne babaya sürekli bir eksiklik hissi yaşatıyor.

Yeterince ilgileniyor muyum? Yeterince kaliteli zaman geçiriyor muyum? Çocuğumun tüm yeteneklerini keşfedebildim mi? Geleceğine yeterince yatırım yaptık mı?

Çocuk yetiştirmek, hayatın olağan akışı içindeki yerinden çıkıp, bir anlamda uzmanlık gerektiren, sürekli rekabet edilen, bir performansa dönüştürüldü. Ve gençler kararını artık bu zemine, bu şartlara göre veriyor…

Belki de bugün sormamız gereken en önemli soru şu:

Toplumun çocuğa yüklediği anlamın bu kadar hızlı değişmesini doğru okumadan, gerçekçi çözümleri nasıl üreteceğiz?

Başlıklar :toplumaileçocukayşe keşir
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Çocuğa yüklenen anlam nasıl değişti?
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet